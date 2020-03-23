阿爾伯塔省卡加利, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下簡稱「 Resverlogix」）（TSX：RVX）宣佈正為臨床前或臨床模型，尋求與目前正在測試 SARS-CoV-2療法(對新冠狀病毒作出反應的病毒）的組織合作。 Apabetalone 可以防止被稱為溴結構域和末端外域（BET）的特殊蛋白激活疾病相關基因和其他基因的傳遞、可以破壞 SARS-CoV-2 的繁殖，同時也限制病毒進入人類細胞。



最近 在 2020 年 3 月 17 日 於《紐約時報》上發表的最新文章表示: 加利福尼亞大學舊金山分校定量生物科學研究所冠狀病毒研究小組的研究人員確定了人類含溴域蛋白（BRD2） – apabetalone 的直接目標 – 是SARS-CoV-2 的關鍵互動夥伴。出版刊物待定。BRD2 與病毒顆粒的 E（包膜）蛋白結合，並被認定為參與了病毒的繁殖過程。此外，已知 apabetalone 單獨抑制 血管收縮素轉換酶2（ACE2） 的傳遞，這些受體是新冠狀病毒顆粒用於進入人體細胞的受體 。總括而言，這些觀察結果表明了 apabetalone 治療可能會減少病毒進入細胞的速度，並限制病毒顆粒的複制能力。

「Resverlogix 準備立即採取行動，以幫助全球解決新冠肺炎的大流行，而目前尚未有有效的治療方法。我們必須迅速採取行動！」Resverlogix 的主席兼行政總裁 Donald McCaffrey 說。「如三期臨床試驗的結果所顯示，Apabetalone 是唯一具有臨床安全記錄的 BET 抑製劑， BETonMACE 。該類別中沒有其他療法可以直接進入後期臨床試驗，我們期望迅速與任何在臨床前和臨床研究中測試新冠肺炎藥物的人士合作。為幫助加快在這領域的發展，我們鼓勵患者權益團體、政府衛生機構、製藥公司和／或非政府研究組織等感興趣的利益相關者聯絡 Resverlogix，以助進一步研究和開發 apabetalone 作為新冠肺炎的治療劑。」

關於新冠狀病毒上有興趣合作的人士，可聯絡：

主席兼行政總裁 Donald McCaffrey:

don@resverlogix.com

1-587-390-7888

關於 Resverlogix

Resverlogix 正在開發 apabetalone(RVX-208)，這是一種一流的小分子，是選擇性BET（溴結構域和末端外）抑製劑。BET 抑制是一種表觀遺傳系統，可以調節引起疾病的基因。Apabetalone 是 BET 抑製劑，對 BET 蛋白中的第二溴結構域(BD2)具有選擇性。這種選擇性抑制 apabetalone 對 BD2 產生一系列特定的生物效應，對於患有高風險心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、用血液透析治療的終末期腎病、神經退行性疾病、法布瑞氏症、周邊動脈疾病和其他個別疾病的患者俱有潛在的重要益處，同時亦保持良好的安全性。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所 (TSX:RVX) 進行交易。

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