March 23, 2020 13:30 ET

March 23, 2020 13:30 ET

Incap Oyj 23.3.2020 klo 19:30

Pörssitiedote

Sisäpiiritieto

Incap noudattaa Intian Karnatakan osavaltion hallituksen ohjeita ja sulkee tehtaansa maaliskuun 2020 loppuun asti

Hallitukset ympäri maailmaa ovat toteuttamassa merkittäviä toimia COVID-19 -pandemian hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Intian hallitus on tänään kehottanut kaikkien osavaltioidensa hallituksia aloittamaan oikeustoimet ulkonaliikkumiskiellon rikkojia vastaan.

Karnatakan osavaltion hallitus on asettanut koko osavaltion ulkonaliikkumiskieltoon 31.3.2020 asti.

Eristystoimenpiteet ja alueiden väliset liikkumisrajoitukset vaikuttavat tilapäisesti myös Incapin Tumkurin tehtaan toimintaan.

Koska rajoitukset koskevat myös huolitsijoita, tavaroita ei kuljeteta ennen maaliskuun loppua. Lisäksi kaikki Intian kansainväliset lennot on peruttu.

Näistä syistä Incap sulkee Tumkurin tehtaansa maaliskuun 2020 loppuun asti.

Incap seuraa tilanteen kehittymistä eri markkinoilla ja toimii paikallisten hallitusten ja terveydensuojeluviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

"Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Toimimme määrätietoisesti heidän tukenaan näinä epätavallisina aikoina", toteaa Otto Pukk, Incapin toimitusjohtaja.

Lisätietoja (englanniksi):



Otto Pukk, toimitusjohtaja, Incap Oyj, puh. +372 508 0798

Murthy Munipalli, toimitusjohtaja Incap CMS Pvt Ltd, puh + 91 98802 31431

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.