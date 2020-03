RALEIGH, Caroline du Nord, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences a annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale de son programme de suivi du COVID-19, une initiative pilotée par application mobile à plusieurs niveaux permettant aux employeurs, payeurs, fournisseurs et systèmes de santé de suivre la santé et le bien-être des individus pouvant être asymptomatiques, exposés ou diagnostiqués comme étant atteints du COVID-19 pendant la pandémie.



Selon leur statut de la maladie COVID-19, ils seront assignés à l'un des trois groupes suivants :

Le programme éducatif, qui fournit un suivi des signes vitaux, des techniques de prévention et une aide à la santé psychologique pour les individus asymptomatiques.

Le programme de quarantaine, qui fournit des informations sur ce à quoi il faut faire attention, s'adresse aux sentiments de peur et d'isolement, et correspond avec un professionnel de santé pour les individus qui ont été exposés au COVID-19.

Le programme de suivi approfondi, qui s'adresse à la gestion des symptômes et consiste en un suivi fréquent par un professionnel de santé et en une coordination des soins pour les individus diagnostiqués comme atteints du COVID-19 et qui sont toujours chez eux.

En téléchargeant l'application du programme sur leurs appareils mobiles personnels, les participants seront en mesure de faire état de leurs principaux indicateurs de santé en relation avec le COVID-19, comme la température corporelle, la fréquence cardiaque et l'oxymétrie de pouls. En outre, les participants pourront signaler des symptômes du COVID-19 comme l'essoufflement, la fatigue et les changements de toux. Les participants bénéficient des services du centre d'appel clinique, administré par du personnel infirmier de PRA, qui suit les informations transmises via l'application au quotidien. Le personnel formé peut s'adresser aux symptômes physiques, ainsi qu'aux impacts sociaux et psychologiques que les participants pourront rencontrer.

« La pandémie du COVID-19 a montré la nécessité cruciale que les entreprises de toutes tailles soient en mesure d'aider à distance les individus à suivre leur santé et leur bien-être », a déclaré Kent Thoelke, vice-président exécutif et directeur scientifique de PRA Health Sciences. « Au vu de l'envergure de la pandémie du COVID-19, nous sommes sur le point d'assister à une extension significative de notre système de santé et de son infrastructure. Avec ce programme, les individus peuvent être sereins en sachant qu'ils ont la possibilité de joindre un professionnel de santé depuis le confort de leur propre foyer tout en préservant la distanciation sociale. Disposer de la capacité d'interagir avec des individus à distance en cette période incertaine est crucial pour maintenir l'infrastructure et la capacité du système de santé ainsi que la sécurité des patients et la continuité des activités. »

Le programme, qui a été créé par Care Innovations, une société PRA Health Sciences, peut être déployé en seulement quelques jours. S'appuyant sur la plateforme de santé numérique basée dans le cloud Health Harmony, le programme peut aussi s'adapter immédiatement et recevoir du contenu actualisé à mesure que les directives changent.

PRA déploie le programme de suivi du COVID-19 et son application mobile auprès des entreprises de santé et grands employeurs, et la société est en cours de discussions avec des institutions universitaires, des entreprises gouvernementales, des départements de santé et d'autres entreprises privées pour lancer le programme.

Pour tout complément d'information sur le programme de suivi du COVID-19, veuillez contacter Care Innovations à l'adresse https://www.careinnovations.com/contact/ ou par téléphone au 855-885-CARE.

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA (NASDAQ : PRAH) est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

