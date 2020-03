RALEIGH, N.C., March 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences anunciou hoje a disponibilidade comercial do Programa de Monitoramento de COVID-19, uma iniciativa móvel baseada em aplicativos, em camadas, que permite que empregadores, pagadores, provedores e sistemas de saúde acompanhem a saúde e o bem-estar das pessoas que podem ser assintomáticos, expostos ou diagnosticados com COVID-19 durante a pandemia.



Com base no estado da doença COVID-19 de uma pessoa, ela será atribuída a um dos três grupos:

O programa educacional, que fornece acompanhamento de sinais vitais, técnicas de prevenção e apoio à saúde mental para aqueles que são assintomáticos.

O programa de quarentena, que fornece insights sobre o que observar, aborda sentimentos de medo e isolamento e se conecta com um profissional de saúde para aqueles que foram expostos ao COVID-19.

O programa de monitoramento aprofundado, que aborda a gestão de sintomas, monitoramento frequente por um profissional de saúde e coordenação de cuidados para aqueles que foram diagnosticados com COVID-19 e que ainda estão em casa.

Ao baixar o aplicativo do programa nos seus dispositivos móveis pessoais, os participantes do programa poderão relatar as principais métricas de saúde relacionadas ao COVID-19, como temperatura corporal, frequência cardíaca e oximetria de pulso. Além disso, os participantes poderão relatar sintomas de COVID-19 como falta de ar, fadiga e alterações na tosse. Os participantes se beneficiam da equipe do call center clínico liderado por enfermeiros da PRA, que monitoram diariamente as informações relatadas através do aplicativo. A equipe treinada pode abordar os sintomas físicos, bem como os impactos sociais e psicológicos que as pessoas possam estar tendo.

“A pandemia do COVID-19 mostrou a necessidade crítica de organizações de todos os tamanhos de poderem auxiliar remotamente as pessoas no monitoramento da saúde e bem-estar”, disse Kent Thoelke, Vice-Presidente Executivo e Diretor Científico da PRA Health Sciences. “Devido à escala da pandemia de COVID-19, o nosso sistema de saúde e sua infraestrutura estão prestes a serrem substancialmente esgotados. Com este programa, as pessoas podem ter a paz de espírito de que podem se conectar com um profissional de saúde a partir do conforto da sua casa, mantendo o distanciamento social. A capacidade de interagir com pessoas por meio remoto durante este tempo incerto é fundamental para manter a infraestrutura e a capacidade do sistema de saúde, bem como a segurança dos pacientes e a continuidade dos negócios”.

O programa, criado pela Care Innovations, uma empresa da PRA Health Sciences, pode ser implementado em apenas alguns dias. Baseado na Health Harmony Digital Health Platform na nuvem, o programa também pode ser dimensionado imediatamente e receber conteúdo atualizado à medida que as diretrizes são alteradas.

A PRA está implantando o Programa de Monitoramento de COVID-19 e o aplicativo móvel para organizações de saúde e grandes empregadores e a empresa está em discussões com instituições acadêmicas, organizações governamentais, departamentos de saúde e outras empresas privadas para implementar o programa.

Para mais informações sobre o Programa de Monitoramento de COVID-19, entre em contato com a Care Innovations em https://www.careinnovations.com/contact/ ou pelo telefone 855-885-CARE.

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES

A PRA (NASDAQ: PRAH) é uma das principais organizações mundiais de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias de biotecnologia e farmacêutica. A plataforma global de desenvolvimento clínico da PRA inclui mais de 75 escritórios em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários em todo o mundo. Desde 2000, a PRA já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos.

PERGUNTAS DO INVESTIDOR: InvestorRelations@prahs.com

PERGUNTAS DA MÍDIA:

Laurie Hurst, Diretora de Comunicação e Relações Públicas

HurstLaurie@prahs.com , +1.919.786.8435