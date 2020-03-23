北卡罗莱纳州罗利市, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences今天宣布了新冠肺炎监测计划的商业可行性，这是一项由移动应用实现的三级计划，允许在雇主、付款人、提供商和卫生系统在大流行期间跟踪可能无症状、有接触史或已确诊新冠肺炎个体的健康状况。



根据个体的新冠肺炎疾病状况，他们可以分为以下三组中的一组：

教育计划，针对无症状者，提供生命体征跟踪、预防技术和心理健康支持。

隔离计划，针对新冠肺炎接触者，提供注意事项方面的见解，解决恐惧感和孤立感，并联系医护人员。

深度监测计划，针对仍然居家的新冠肺炎确诊者，解决症状管理、由医护人员进行的频繁监测以及护理协调的问题。

通过将计划的应用下载到个人移动设备上，计划参与者将能够报告与新冠肺炎相关的关键健康指标，如体温、心率和脉搏血氧饱和度。此外，参与者还可以报告呼吸急促、乏力和咳嗽的变化等新冠肺炎的症状。参与者将获得由PRA护士主导的临床呼叫中心工作人员的帮助，后者每天监视通过应用提交的信息。经培训的人员可以解决他们的身体症状和他们可能正在经受的社会及心理影响。

“新冠肺炎大流行表明，各种规模的组织都迫切需要能够远程协助个人监测其健康状况的方法。”PRA Health Sciences执行副总裁兼首席科学官Kent Thoelke说， “鉴于新冠肺炎大流行的规模，我们将看到我们的医疗系统及其基础设施会捉襟见肘。通过这项计划，个体能够保持心态平和，他们可以在保持社交隔离的同时，仍然可以舒舒服服地在自己的家中联系医护人员。在这段充满不确定性的时期，与个体进行远程互动的能力对于维护医疗保健基础设施和功能以及患者的安全和业务连续性都至关重要。”

此项计划由PRA健康科学公司Care Cares Innovations设计，可在几天内完成部署。该计划建立在云端Health Harmony Digital Health Platform（健康和谐数字卫生平台）上，还可以立即扩展并在指南发生变化时接收更新内容。

PRA正在向医疗组织、大型公司部署新冠肺炎监测计划和移动应用，该公司正在与学术机构、政府组织、卫生部门和其他私营企业进行讨论以推广该计划。

有关新冠肺炎监测计划的更多信息，请联系Care Innovations，网址： https://www.careinnovations.com/contact/ ，或致电855-885-CARE。

关于PRA HEALTH SCIENCES

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