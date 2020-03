MONTRÉAL, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vol de rapatriement des derniers clients de Sunwing décollera plus tard dans la journée, ramenant à la maison plus de 60 000 personnes au cours de la semaine dernière, dont plus de 3 300 clients canadiens coincés non clients de Sunwing, et ce gratuitement. Au cours de cette période, Sunwing a assuré plus de 400 vols de rapatriement vers environ 45 destinations dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Floride, pour un coût de plus de 26 millions de dollars.



La compagnie aérienne prévoit de conclure ses efforts de rapatriement au cours des prochaines 24 heures avec un dernier vol partant de Saint-Pétersbourg, en Floride, ce soir, et atterrissant à Toronto à 23 heures avant de poursuivre vers sa destination finale à Halifax.

"Nous sommes extrêmement fiers de notre personnel dévoué dont les efforts ont permis de ramener au pays des milliers de Canadiens de l'étranger en cette période de crise", a déclaré Stephen Hunter, Président et chef de l'exploitation du Groupe de Voyage Sunwing . "C'était un effort sans précédent, mais en tant qu'équipe, nous avons compris que nous devions faire notre part. C'est la chose à faire pour les Canadiens".

Sunwing demeure en contact constant avec les Affaires mondiales Canada et est prêt et disposé à soutenir tout effort de rapatriement en cours.

Pour le moment, tous les vols de Sunwing seront temporairement suspendus. Pour les Canadiens qui restent à destination, nous recommandons de contacter Affaires mondiales Canada par courriel à sos@international.gc.ca ou de remplir le formulaire de contact d'urgence ici : https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence/demande-aide-urgence .Les clients peuvent également contacter l'ambassade ou le consulat le plus proche https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats ou appeler le +1 613 996 8885 (à frais virés si possible) ou utiliser les numéros sans frais suivants : https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence/numero-sans-frais .

