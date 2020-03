För att upprätthålla finansiell försiktighet och skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditet under rådande marknadsförhållanden meddelar styrelsen för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) en justering av utdelningsförslaget till årsstämman 2020, ned till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie vilket publicerades den 27 februari 2020 i kallelsen till årsstämman. Bolaget vill även informera aktieägarna om att på grund av det förvärrade läget avseende covid-19 pandemin, kommer ingen styrelseledamot eller medlem av bolagsledningen att delta personligen på årsstämman, utan istället kommer styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen att delta live via en videolänk.

Reviderat utdelningsförslag för 2019

Lundin Petroleum har en av de lägsta verksamhetskostnaderna inom offshore-industrin, och uppnår ett neutralt kassaflöde för de kommande sju åren vid cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter (boe), vilket gör att bolaget kan stå emot cykliska råvarupriser. Med anledning av den senaste tidens fallande oljepris i kombination med en tydlig försämring av den makroekonomiska miljön, har styrelsen emellertid beslutat att som en försiktighetsåtgärd, i syfte att skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditeten, justera sitt utdelningsförslag till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie (motsvarande 511 MUSD), vilket aktieägarna kommer att rösta om på årsstämman den 31 mars 2020. Det reviderade utdelningsförslaget i sin helhet tillsammans med styrelsens uttalande finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com .

Detaljerad information avseende det reviderade utdelningsförslaget för 2019 att utbetalas i fyra kvartalsvisa delbetalningar under 2020 och 2021

Styrelsen kommer till årsstämman 2020 att föreslå en utdelning om 1,0 USD per aktie, motsvarande 284 MUSD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 MUSD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:





Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelning Förväntad avstämningsdag Förväntad utbetalningsdag 1 april 2020 2 april 2020 7 april 2020 2 juli 2020 3 juli 2020 8 juli 2020 1 oktober 2020 2 oktober 2020 7 oktober 2020 30 december 2020 4 januari 2021 8 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 5,188 miljarder SEK (d.v.s. 1,297 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK.

Uppdatering avseende försiktighetsåtgärder vid årsstämman

Årsstämman kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

På grund av den förvärrade situationen med covid-19 pandemin och restriktioner med anledning av denna, har bolaget beslutat att som en försiktighetsåtgärd begränsa personlig närvaro till ett minimum, vilket innebär att styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen istället kommer att delta live via en videolänk. Övriga försiktighetsåtgärder som meddelades den 13 mars 2020 kvarstår, och består av följande:

Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se . Bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt

. Bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt

Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum

Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman

Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas

Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare

Under alla omständigheter kommer endast registrerade aktieägare (inklusive fullmaktshavare och rådgivare) som på ett korrekt sätt anmält sitt deltagande till bolaget, tillåtas att delta på stämman, vilket innebär att årsstämman kommer att besluta om att externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas att delta.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker LUPE). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin.ch



Sofia Antunes

Investor Relations Officer

Tel: +41 795 23 60 75

sofia.antunes@lundin.ch







Robert Eriksson

Head of Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 21.000 CET.



Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga