QUÉBEC, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTechMD, un chef de file de la technologie LiDAR qui produit la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, est heureuse d’annoncer l’ajout de quatre cadres à la société. En accord avec la croissance et la vision de LeddarTech, chacun de ces gestionnaires chevronnés dirigera une division et adoptera une charte qui améliorera la vision et le développement des produits, la fabrication, la chaîne d’approvisionnement et les partenariats stratégiques.



Stéphane Rousseau, un professionnel aguerri cumulant plus de 25 années d’expérience, a été nommé vice-président, opérations mondiales. M. Rousseau est chargé de chapeauter la fabrication, la production, l’ingénierie, la gestion de projet, la conformité en matière de qualité et de normes, les TI et la chaîne d’approvisionnement.

Dr. David Cheskis a été nommé vice-président, gestion de la gamme de produits. Il apporte plus de 20 années d’expérience liée à ce rôle dans les technologies des semi-conducteurs, de l’optoélectronique et de la radiofréquence, ainsi que dans la définition de produits, le marketing technique et la gestion de produits . M. Cheskis supervisera les gammes de produits des systèmes sur puce (SoC), des logiciels et des modules LiDAR pour l’automobile et la mobilité.

Michael Poulin, qui fait partie de l’équipe LeddarTech depuis dix ans, a été nommé vice-président, partenariats stratégiques et développement corporatif. M. Poulin occupait le poste de vice-président, gestion de la gamme de produits. Dans ses nouvelles fonctions, ses responsabilités principales seront les partenariats stratégiques et l’écosystème LeddarMC. Son nouveau mandat consiste à maximiser les avantages pour toutes les parties qui collaborent à appuyer la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité basée sur la technologie LeddarEngineMC de LeddarTech. M. Poulin dirigera également la planification stratégique de l’entreprise ainsi que d’autres initiatives de croissance visant à renforcer la position de LeddarTech à titre de chef de file du marché de la technologie de détection.

David Moon se joint à LeddarTech à titre de directeur, produits automobiles au sein de l’équipe de gestion de la gamme de produits. M. Moon possède plus de 25 années d’expérience dans l’industrie des semi-conducteurs ainsi qu’une vaste expertise avec les produits de détection optiques. M. Moon supervisera la gestion de l’équipe responsable des produits de systèmes sur puce LiDAR pour l’automobile, y compris les plateformes logicielles et la collaboration avec les équipes des ventes et du marketing en vue de soutenir nos clients du secteur automobile et leurs besoins en matière de développement.

« Je suis heureux d’accueillir cette équipe de direction chez LeddarTech », a déclaré M. Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech. « Ces professionnels chevronnés maximiseront notre capacité à soutenir nos attentes en matière de croissance des revenus à court terme tout en nous permettant d’améliorer encore davantage le soutien envers les besoins de nos clients », a conclu M. Saintellemy.

À propos de LeddarTech

Joueur de premier plan de l’industrie du LiDAR solid-state, LeddarTech offre la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive. Cette plateforme est basée sur LeddarEngineMC, une suite unique de systèmes sur puce de grade automobile homologués pour la sécurité fonctionnelle travaillant en tandem avec le logiciel exclusif de traitement de signal LeddarSPMC. Détenant plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou déposés), la société a contribué à plusieurs innovations liées aux applications de télédétection de pointe pour la mobilité qui améliorent les capacités du système de guidage routier et de conduite autonome.

LeddarTech dessert également le marché de la mobilité par la production de modules LiDAR solid-state de haut rendement destinés aux navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison et robotaxis. Ces modules, mis au point pour appuyer les applications émergeantes en mobilité, permettent également de démontrer les capacités de la plateforme LeddarTech pour l’automobile et la mobilité comme base de développement pour d’autres fournisseurs de LiDAR.

