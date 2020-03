QUEBEC CITY, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, der branchenführende Anbieter von LiDAR-Technologie und der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor , freut sich, die Erweiterung seines Managementteams um vier neue Führungskräften bekannt zu geben. Im Einklang mit dem Wachstum und der Vision von LeddarTech wird jeder von ihnen eine Abteilung leiten und eine Charta übernehmen, um Produktvision und -entwicklung, Produktion, Lieferkette sowie strategische Partnerschaften zu optimieren.



Stéphane Rousseau , ein routinierter Profi mit über 25 Jahren Erfahrung, wurde zum Vice President of Global Operations ernannt. Rousseau wird die Leitung der Bereiche Produktion, Produktionstechnik, Projektmanagement, Qualität und Normenkonformität, IT und Lieferkette übernehmen.

Dr. David Cheskis wurde zum Vice President of Product Line Management ernannt. Für die Ausübung dieser Rolle bringt er mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Halbleiter, Optoelektronik und HF-Technologie, Produktdefinition, technisches Marketing und Produktmanagement mit. Dr. Cheskis wird die Leitung der Produktlinien System-on-Chip (SoC), Software und LiDAR-Module für den Automobil- und Mobilitätssektor übernehmen.

Michael Poulin , der bereits seit zehn Jahren für LeddarTech tätig ist, wurde zum Vice President of Strategic Partnerships and Corporate Development ernannt. Zuvor war Poulin Vice President of Product Line Management. In seiner neuen Rolle werden seine Hauptverantwortlichkeiten strategische Partnerschaften und das Leddar™-Ökosystem sein. Sein Auftrag ist, die Vorteile für alle Parteien zu maximieren, die zur Unterstützung der LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor zusammenarbeiten, welche auf der LeddarEngine™-Technologie von LeddarTech basiert. Poulin wird außerdem die strategische Unternehmensplanung und andere Wachstumsinitiativen zur Stärkung der Position von LeddarTech als Marktführer im Bereich Sensortechnologie leiten.

David Moon kommt als Director of Automotive Products innerhalb des Produktlinienmanagement-Teams neu zu Leddar Tech. Moon verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie sowie umfangreiches Know-how in der optischen Sensorik. Er wird das Team leiten, das für die LiDAR-SoC-Produkte im Automobilbereich zuständig ist. Dies umfasst die Softwareplattformen sowie die Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Marketingteams bei der Unterstützung unserer Automobilkunden und ihrer Entwicklungsanforderungen.

„Ich freue mich, dieses Führungsteam bei LeddarTech begrüßen zu dürfen“, so Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. „Mit diesen erfahrenen Experten maximieren wir unsere Möglichkeiten, unsere kurzfristigen Wachstumsziele zu erreichen, und gleichzeitig die Anforderungen unserer Kunden noch besser zu erfüllen“, erläutert Saintellemy abschließend.

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine™ beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine™ besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSP™ verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Funktionen der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

