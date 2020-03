QUEBEC CITY, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em tecnologia LiDAR que fornece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável do mercado, tem o prazer de anunciar a adição de quatro executivos à empresa. De acordo com o crescimento e a visão da LeddarTech, cada um desses indivíduos irá liderar uma divisão e adotará regulamentos que irão melhorar a visão e desenvolvimento de produtos, fabricação, cadeia de suprimentos e parcerias estratégicas.



Stéphane Rousseau , um profissional com mais de 25 anos de experiência, foi nomeado Vice-Presidente de Operações Globais. O Sr. Rousseau é responsável por supervisionar a fabricação, engenharia de produção, gerenciamento de projetos, qualidade e conformidade padrão, TI e Cadeia de Suprimentos.

O Dr. David Cheskis foi nomeado Vice-Presidente de Gestão de Linha de Produtos. Ele traz mais de 20 anos de experiência em semicondutores, optoeletrônica e tecnologias de RF, definição de produtos, marketing técnico e experiência em gestão de produtos para a função. O Dr. Cheskis supervisionará as linhas de produtos de sistema no chip (SoC), software e módulo LiDAR para automotivo e mobilidade.

Michael Poulin , que está com a LeddarTech há dez anos, foi nomeado Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo. O Sr. Poulin ocupou anteriormente o cargo de Vice-Presidente de Gestão de Linha de Produtos. Na sua nova função, suas principais responsabilidades serão as parcerias estratégicas e o Ecossistema Leddar™. O objetivo é maximizar os benefícios para todas as partes que estão trabalhando em colaboração para apoiar a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade baseada na tecnologia LeddarEngine™ da LeddarTech. O Sr. Poulin também liderará o planejamento estratégico corporativo e outras iniciativas de crescimento para fortalecer a posição da LeddarTech como líder doe mercado em tecnologia de detecção.

David Moon entra para a LeddarTech como Diretor de Produtos Automotivos dentro da equipe de Gerenciamento de Linha de Produtos. O Sr. Moon tem mais de 25 anos de experiência na indústria de semicondutores com vasta experiência em produtos de detecção óptica. O Sr. Moon será responsável por gerenciar a equipe responsável pelos produtos automotivos LiDAR SoC, incluindo plataformas de software e colaboração com as equipes de vendas e marketing para apoiar nossos clientes automotivos e suas necessidades de desenvolvimento.

“Recebo com prazer esta equipe de liderança na LeddarTech”, disse Frantz Saintellemy, presidente e COO da LeddarTech. “Esses profissionais experientes maximizarão nossa capacidade de apoiar nossas expectativas de aumento de receita a curto prazo, ao mesmo tempo em que nos permitirão aprimorar ainda mais o suporte às necessidades dos nossos clientes”, concluiu Saintellemy.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

