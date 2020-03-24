魁北克市, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为市场提供最通用且最具可扩展性的汽车及出行LiDAR平台的LiDAR技术行业领导者LeddarTech®欣然宣布增加四名高管。为了配合LeddarTech的成长和愿景，这些人员将各自领导一个事业部，并通过一项章程来增强产品愿景和开发、制造、供应链和战略合作伙伴关系。



Stéphane Rousseau 是一位拥有25年以上经验的资深专业人员，他被任命为全球运营副总裁。Rousseau先生负责掌管制造、生产工程、项目管理、质量和标准一致性、IT和供应链。

David Cheskis博士 被任命为产品线管理副总裁。他在半导体、光电、射频技术、产品定义、技术营销和产品管理专业知识方面拥有20多年的经验。Cheskis博士将负责汽车和出行的片上系统（SoC）、软件和LiDAR模块的产品线。

Michael Poulin 过去十年来一直在LeddarTech任职，现被任命为战略合作伙伴关系和企业发展副总裁。Poulin先生之前曾担任产品线管理副总裁。在履新职位上，他的主要职责将是战略合作伙伴关系和Leddar™生态系统。他的任务是使所有协作各方的受益最大化，为基于LeddarTech的LeddarEngine™技术的汽车及出行LiDAR平台提供支持。Poulin先生还将领导公司战略规划和其他增长计划，以强化LeddarTech作为传感技术市场领导者的地位。

David Moon 加入LeddarTech并担任产品线管理团队的汽车产品总监。Moon先生在半导体行业拥有25年以上的经验，在光学传感产品方面专业造诣颇深。Moon先生将负责管理负责汽车LiDAR SoC产品（包括软件平台）的团队，并与销售和市场团队合作，以支持我们的汽车客户及其发展需求。

“我很高兴欢迎这个领导团队加入LeddarTech。”LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy先生说， “这几位经验丰富的专业人士将最大限度地提升我们的能力，以支持我们对近期收入增长的预期，同时使我们能够进一步增强对客户需求的支持。”Saintellemy先生总结说。

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及出行LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

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联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

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