魁北克市, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR 技術的行業領導者，為市場提供多用途和可擴展的 汽車和移動 LiDAR 平台 。公司欣然宣佈新委任四名行政人員。為了配合 LeddarTech 的增長和願景，四名人員將各自領導一個部門，並通過一項章程，以增強產品的願景及開發、製造、供應鏈和策略合作夥伴關係。



Stéphane Rousseau 獲委任為全球營運副總裁，他是一名經驗豐富的專業人員，擁有超過 25 年工作經驗。Rousseau 先生將負責監督製造、生產工程、項目管理、品質和標準一致性、IT 和供應鏈。

David Cheskis 博士 獲委任為產品線管理副總裁。 他在半導體、光電和射頻技術、產品定義、技術市場推廣和產品管理專業知識方面擁有 20 多年經驗。Cheskis 博士將負責汽車和移動性的單晶片系統 (SoC)、軟件和 LiDAR 模組產品線。

Michael Poulin 已在 LeddarTech 任職十年，獲委任為策略合作夥伴關係暨企業發展副總裁。Poulin 先生之前曾擔任產品線管理副總裁。在新職位上，他專責策略合作夥伴關係和 Leddar™ 生態系統。該任務旨在使所有各方共同受益，以共同支援 LeddarTech 的 LeddarEngine™ 技術汽車和移動 LiDAR 平台。Poulin 先生還將領導公司策略規劃和其他增長計劃，以鞏固 LeddarTech 作為感應技術市場領導者的地位。

David Moon 加入 LeddarTech 的產品線管理團隊，並出任汽車產品總監一職。Moon 先生在半導體行業擁有超過 25 年經驗，在光學感應產品方面擁有廣泛的專業知識。Moon 先生將負責管理汽車 LiDAR SoC 產品（包括軟件平台）的團隊，並與銷售和市場推廣團隊合作，以支援我們的汽車客戶及其發展需求。

LeddarTech 營運總裁 Frantz Saintellemy 先生表示：「我很高興迎來這個領導團隊加入LeddarTech。」 Saintellemy 先生總結：「這些經驗豐富的專業人員將盡量發揮我們的能力，以支持我們對近期收入增長的期望，同時使我們能夠進一步增強對客戶需求的支援。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平臺。

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聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機碼號：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

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