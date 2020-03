March 24, 2020 03:00 ET

March 24, 2020 03:00 ET

LEHDISTÖTIEDOTE 24.3.2020

Honkarakenteelta ja Hoivarakentajilta ensimmäinen Oppikylä-hirsikoulu

Oulun Toppilansaareen on nousemassa Suomen ensimmäinen Oppikylä. Syksyllä 2021 sinne muuttaa innostuneita lapsia ja motivoituneita aikuisia, jotka ovat itse osallistuneet koulunsa suunnitteluun. Yhden katon alle muuttavat päiväkoti, alakoulu ja yläkoulu.

Nykykoululaisten sukupolvi on aktiivisempi ja vuorovaikutustaitoisempi kuin edelliset sukupolvet. Se videoi itseään ilman ramppikuumetta ja heittää kärrynpyöriä luokassa. Se kantaa huolta, ottaa vastuuta ja asettaa itselleen tavoitteita. Sillä on myös haasteita, kuten allergiat, jotka vaikuttavat opetustilojen suunnitteluun yhä enemmän.

Tätä sukupolvea varten Mediset Hoivarakentajat ja Honkarakenne ovat luoneet Oppikylä-konseptin, jossa terveellinen ja ekologinen hirsi yhdistyy toiminnalliseen tilasuunnitteluun. Oppikylän innoittajana toimii uusi opetussuunnitelma, joka lähtee oppilaan yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista. Toteutuksessa ovat mukana rakennusten pedagogisen suunnittelun eturivin ammattilaiset Marko Kuuskorpi ja Julianna Nevari.

Ilmiöoppimista ja iltatoimintaa

Oulun kristillinen peruskoulu ja päiväkoti Verso kilpailuttivat kouluhankkeen vuonna 2019. “Kilpailutuksella kokeiltiin, voimmeko saada lähes mahdottomat vaatimuksemme turvallisista materiaaleista, tilankäytön tehokkuudesta ja muunneltavuudesta toteutumaan”, peruskoulu- ja päiväkotitoiminnan järjestämisestä vastaavan yhdistyksen puheenjohtaja ja opettaja Tapio Pokka kertoo. “Eli voidaanko eri tahojen arkkitehdeilta puristaa niin järkyttävän hyvä ratkaisu, että odotukset toteutuisivat.”

Oppikylä ylitti tilaajan toiveet. “Lopputulos on, että huudetaan hurraata. Hämmästyimme niistä innovaatioista ja tilatehokkuudesta, siitä, minkälaisen ehdotuksen he löivät pöytään”, Pokka sanoo.

Hirsirakenteet sitovat itseensä vuosikymmenten ajan reilusti enemmän hiilidioksidia kuin mitä rakennuksen lämmittämisestä ja muusta käytöstä vapautuu. Energiankulutusta ja sisäilman puhtautta koko elinkaaren ajan seurataan käyttöliittymällä, joka kytketään osaksi koulun ilmiöoppimista. Joustavien tilojen suunnittelussa on huomioitu erityislapset ja koulun vilkas iltapäivätoiminta. Iltaisin tilat muuntuvat harrastus- ja kokoustiloiksi.

Koulun henkilöstö on jalostanut voittajaluonnosta yhdessä suunnittelijoiden kanssa. “Lopputulos on innostava ja kekseliäs”, Pokka sanoo. Rehtori Petri Ojala on samaa mieltä. “Yhteistyöllä saatiin varmasti parempi lopputulos kuin itse suunnittelemalla. Olemme saaneet enemmän kuin osasimme kilpailutukseen lähtiessämme pyytää.”

Oppikylä-konseptiin kuuluu käyttöönoton jälkeen henkilökunnan muutosvalmennus, jonka avulla varmistetaan, että opetusympäristöön kotiudutaan vaivattomasti ja lapset pääsevät nauttimaan joustavien tilojen innovaatioista osana tavallista arkeaan.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

Mediset Hoivarakentajat Oy on erikoistunut aistiystävällisten hirsipäiväkotien ja oppimisympäristöjen sekä erityisryhmille suunnattujen hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden ammattimaiseen kokonaisvastuurakentamiseen Suomessa. Hoivarakentajien laadukkaan työn tuloksesta nautitaan jo lähes sadassa terveen sisäilman hoiva- ja varhaiskasvatustilassa eri puolilla Suomea. www.hoivarakentajat.fi