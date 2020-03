Selskabsmeddelelse nr. 2/2020

Intern viden





Som følge af usikre markedsudsigter suspenderer Gyldendal forventninger til den finansielle udvikling i 2020 og udbetaler ikke udbytte i 2020

Covid-19 udgør en alvorlig trussel for det danske og internationale samfund, og bekæmpelsen af Covid-19 er vigtig samfundsopgave. Gyldendal støtter regeringens initiativer og efterlever myndighedernes løbende anbefalinger. Stort set alle medarbejdere udfører deres arbejdsfunktioner hjemmefra, ligesom arrangementer aflyses eller udsættes.

Gyldendal-gruppens forretningsområder udviklede sig planmæssigt i de første to måneder af 2020. I de første uger efter regeringens indførelse af smittebegrænsende foranstaltninger som følge af Covid-19 har Gyldendal oplevet en nedgang i omsætningen, og det forventes, at Gyldendals finansielle resultater for 2020 vil blive negativt påvirket af situationen. Effekten af påvirkningerne er blandt andet afhængig af varigheden og udbredelsen af Covid-19-krisen samt af omfanget af de tiltag, der iværksættes for at inddæmme og bekæmpe Covid-19.

Den aktuelle situation er uden fortilfælde, og det er meget vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser både på kort og længere sigt. Gyldendal har derfor besluttet at suspendere forventningen til årets omsætning og driftsresultat for 2020. Den tidligere forventning var en omsætning lidt højere end i 2019 (881 mio. kr.) og et driftsresultat (EBIT) på samme niveau som driftsresultatet efter særlige poster i 2018 (21 mio. kr.).

I forlængelse af de usikre markedsudsigter og suspensionen af forventningerne for 2020 vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen 16. april 2020, at der – modsat det i årsrapporten for 2019 udmeldte – ikke udbetales udbytte til aktionærerne i 2020.

Gyldendals finansielle position er solid med en egenkapital ved indgangen til 2020 på 400 mio. kr. og en soliditetsgrad på 47%. Gyldendal har et betryggende likviditetsberedskab til at imødegå kortsigtede udfordringer og til at forfølge langsigtede forretningsmuligheder.

Gyldendal vil offentliggøre nye finansielle forventninger for 2020, når der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for nye estimater.





Gyldendal A/S





For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Morten Hesseldahl

Telefon 3375 5555

Mobil 2424 1669

Vedhæftet fil