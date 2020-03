Entrée d’un actionnaire significatif au capital d’ATARI

Wade J. Rosen acquiert 10,46% (9,59% base diluée) du capital d’Atari auprès de Ker Ventures

Wade J. Rosen deviendra Président du Conseil d’administration d’Atari, Frédéric Chesnais restant Directeur Général du Groupe Atari

Atari continue de développer ses activités en ligne et mobiles ; le développement de l’Atari VCS continue comme annoncé précédemment tout en restant tributaire de l’évolution de la situation sanitaire mondiale

Paris, le 24 mars, 2020 – Ker Ventures, LLC (« KV ») et Wade J. Rosen (« Rosen ») annoncent aujourd'hui que Rosen a acquis des actions Atari auprès de KV, représentant 10,46% (9,59% base diluée) du capital d'Atari (ISIN FR0010478248). Le détail de l’opération figure ci-dessous et il n’existe aucun accord entre Rosen et KV à l’exception de ce qui est indiqué.

« Atari a une excellente équipe en place. Il y a 6 ans, le Groupe était en procédures collectives, avec 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, plus de 30 millions d'euros de dettes et une suspension de sa cotation pendant près d’un an sur Euronext. Nous avons réussi à rembourser intégralement cette dette et à relancer l'entreprise avec une stratégie claire pour cette marque emblématique. Aujourd'hui, nos activités en ligne et mobiles constituent une force, fonctionnant à distance avec de prestigieux clients tels que Apple, Google, Microsoft, Facebook, Sony, Nintendo, EPIC et Steam, et nous travaillons également activement sur les prochaines pré-ventes privées de l’Atari Token », a déclaré Frédéric Chesnais. « Atari bénéficiera toujours du fait d’avoir des actionnaires solides et de long terme, en particulier dans les circonstances actuelles, et c'est pourquoi je suis très heureux que Wade J. Rosen rejoigne l’aventure Atari ».

Rosen a acquis ce jour auprès de KV un premier bloc de 22 520 000 actions Atari au prix de 0,3737 euro par action (soit 0,40 $ US au taux de change en vigueur), et achètera un deuxième bloc de 5 480 000 actions Atari au plus tard le 27 mars 2020, au même prix par action. La transaction se clôturera avec l’acquisition de ce deuxième bloc. KV a également accordé à Rosen une option sur un bloc de 10 000 000 d'actions Atari, à exercer entre le 21 juillet 2020 et le 31 août 2020 (période prolongée en cas de « fenêtre négative »), sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes le jour de l’exercice de l’option, avec un minimum de 0,20 euro par action et un maximum de 0,50 euro par action.

Frédéric Chesnais reste Directeur Général du Groupe Atari. Pour s’assurer qu'au moins 50% des membres du Conseil soient indépendants, Frédéric Chesnais a temporairement démissionné du Conseil jusqu’à l’Assemblée Générale de septembre 2020. Au closing de cette transaction, le Conseil d’Administration sera composé comme suit : Wade J. Rosen (Président du Conseil), Kelly Bianucci (nouvelle administratrice indépendante), Alyssa Padia (administratrice indépendante) et Alexander Zyngier. Erick Euvrard et Isabelle Andres, tous deux administrateurs indépendants, ont présenté leur démission, et Atari les remercie pour leur travail, leur expertise et leur professionnalisme tout au long de leurs mandats.

M. Wade Rosen est vice-président exécutif de Scientific Life Solutions, Inc. et siège au conseil d'administration de Flagship Biosciences, Inc., Apto, Inc. et de Collagen Solutions PLC. Il est également fondateur de plusieurs entreprises technologiques privées basées aux États-Unis. Après un BA de l'Université de Denver il a obtenu son MBA à l'Instituto de Empresa SL.

Mme Kelly Bianucci est fondatrice et directrice exécutive du Child & Family Therapy Center de Denver ; elle était auparavant Channel Marketing Analyst chez Take-Two Interactive Software, Inc. et consultante pour Deloitte Consulting LLP. Mme Bianucci est membre du conseil d'administration de l'Université du Colorado Business School - Jake Jabs Center for Entrepreneurship. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en économie et en marketing de la Stern School of Business de l'Université de New York et son MBA à la Kellogg School of Management de la Northwestern University.

Répartition de l’actionnariat

Actionnaire Avant opération Après opération Base non diluée Base diluée Base non diluée Base diluée Ker Ventures / F. Chesnais* 48 065 781 63 354 852 20 065 781 35 354 852 Wade J. Rosen Revocable Trust* - - 28 000 000 28 000 000 Alexandre Zyngier 9 951 540 11 002 671 9 951 540 11 002 671 Public / Autocontrôle 209 764 729 217 655 691 209 764 729 217 655 691 Total 267 782 050 292 013 214 267 782 050 292 013 214

* Compte non tenu de l’exercice de l’option de 10 000 000 d’actions accordée par KV à Wade J. Rosen Revocable Trust

Actionnaire Avant opération Après opération Base non diluée Base diluée Base non diluée Base diluée Ker Ventures / F. Chesnais* 17,95% 21,70% 7,49% 12,11% Wade J. Rosen Revocable Trust* 0,00% 0,00% 10,46% 9,59% Alexandre Zyngier 3,72% 3,77% 3,72% 3,77% Public / Autocontrôle 78,33% 74,54% 78,33% 74,54% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

* Compte non tenu de l’exercice de l’option de 10 000 000 d’actions accordée par KV à Wade J. Rosen Revocable Trust

Avertissement / Facteurs de risque

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences et le calendrier de l'Atari VCS.

Atari VCS : Point sur la fabrication. A ce jour, compte tenu des incidences du Coronavirus sur les chaines d’approvisionnement, le Groupe a reçu confirmation d’une livraison en mars 2020 des derniers composants permettant de fabriquer les premières 500 Atari VCS, mais n’a pour l’instant pu obtenir plus de composants pour des machines supplémentaires. La situation est au cas par cas, le Groupe ayant par exemple l’intégralité des microprocesseurs AMD en stock. Dès réception de ce stock initial, les premières Atari VCS seront mises en production fin mars / début avril 2020, sachant que plus de 10 000 unités ont d’ores et déjà été commandées. Atari travaille avec ses partenaires locaux pour sécuriser le stock de composants requis afin de poursuivre la fabrication à un rythme soutenu, puis livrer en priorité les commandes Indiegogo puis lancer le produit commercialement avec une montée en puissance progressive des livraisons aux distributeurs. Cet aléa devrait être sans incidence sur les résultats de l’exercice en cours, le décalage des ventes s’accompagnant d’un décalage des coûts.

La poursuite de la fabrication reste tributaire des approvisionnements et de la reprise progressive des activités du fabricant. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 24 mars 2020 à 08h30 CET.

