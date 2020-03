March 24, 2020 03:59 ET

March 24, 2020 03:59 ET

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 24.03.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP: TOIMIA COVID-19-EPIDEMIAN HILLITSEMISEKSI

Pörssitiedote

Etelä-Afrikan National Coronavirus Command Council on päättänyt julistaa COVID-19-epidemian hillitsemiseksi koko maahan 21 päivän mittaisen ulkonaliikkumiskiellon alkaen 26.3. keskiyöstä ja jatkuen 16.4.2020 asti.

Monien muiden toimien ohella kaikkien yhtiöiden, joiden toiminta edellyttää jatkuvien prosessien ylläpitämistä, kuten uunit ja maanalaiset kaivostoiminnot, on ryhdyttävä huolto- ja ylläpitojärjestelyihin ehkäistäkseen jatkuvien toimintojen kärsimiä vahinkoja.

Nämä toimet koskevat myös Afarak Groupin toimintaa Etelä-Afrikassa, ja Yhtiö kehittää sen mukaisesti suunnitelmaa näiden poikkeuksellisten toimien kanssa pärjäämiseksi sekä työntekijöiden ja väestön terveyden ja turvallisuuden varjelemiseksi.

Helsingissä, 24.03.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

