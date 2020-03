ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg har observeret usædvanlig markedsuro for en række afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen. Det er derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg og indløsningsfradrag for de pågældende afdelinger.



Vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse er en oversigt over ændringerne i emissionstillæg og indløsningsfradrag i de pågældende afdelinger/andelsklasser. De nye emissionstillæg og indløsningsfradrag er gældende på andelsklasseniveau i afdelinger med andelsklasser.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Legal Director Lise Bøgelund, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund

Legal Director, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

