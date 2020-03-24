AUCTION DATE:MAR 24, 2020
START DATE:MAR 25, 2020
MATURITY DATE:APR 1, 2020
NOMINAL AMOUNT:393.1 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAR 25 - APR 1 2020: 533.1 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 140 BLN SEK FOR THE PERIOD ﻿MAR 25 - APR 1 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAR 24 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 393.1 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON MAR 24, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE