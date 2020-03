Selskabsmeddelelse nr. 6/2020

Grindsted, den 24. marts 2020



Suspendering af Den Jyske Sparekasse´s forventninger til 2020

I forlængelse af, at situationen omkring COVID-19 fortsat udvikler sig – og de store udsving på de finansielle markeder som følge heraf – har sparekassen valgt at suspendere de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020.

I den kommende tid vil det begynde at vise sig, hvilke kreditmæssige konsekvenser, de mange myndighedstiltag og den generelle nedgang i den økonomiske aktivitet vil have for sparekassens privat- og erhvervskunder. Det anses for at være sandsynligt, at nedskrivningerne på udlån mv. vil blive højere end oprindeligt forventet, men det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at kvantificere denne forventning. Bl.a. kendes effekten af regeringers og centralbankers økonomiske tiltag endnu ikke. I den forbindelse bemærkes, at landbruget fortsat forventer en konsolidering i 2020 på basis af de aktuelt gunstige afregningspriser.

Sparekassens basisindtjening for årets første to måneder følger budgettet.

Sparekassens kapitalgrundlag og likviditetsforhold er fortsat solide med en overdækning i forhold til de regulatoriske krav. Sparekassen forventer derfor at kunne støtte op om såvel privat- som erhvervskunder i en svær tid.

Sparekassen har en konservativ investeringsstrategi for placering af overskudslikviditeten, og er således ikke eksponeret mod børsnoterede aktier og har en lav renterisiko. Med de aktuelle udsving på de finansielle markeder, er forventningerne til kursreguleringerne dog ikke mulige at kvantificere pt.

Den 15. maj 2020 offentliggøres sparekassens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020. Sparekassen forventer i den forbindelse at kunne give en opdatering vedrørende forventningerne til årets resultat.

Med venlig hilsen





Niels Fessel Claus E. Petersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte),

