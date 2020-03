NORDIC ID OYJ

Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena Nordic ID Oyj sopeuttaa toimintaansa vastaamaan nopeasti muuttunutta tilannetta. Yhtiö aloittaa Suomessa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään suunniteltuja osa- tai kokoaikaisia lomautuksia henkilöstöön enintään 90 päiväksi. Lomautusten kesto vaihtelisi työtehtävästä riippuen. Sopeuttamistoimet eivät koske tilaustenkäsittelyä ja laskutusta hoitavia henkilöitä.





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

