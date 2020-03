Valmet Oyj:n lehdistötiedote 24.3.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa avainteknologiat Sri Andal Paper Millsin uuteen ulkopakkauskartonkikonelinjaan Tamil Naduun, Intiaan. Koneen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2021 ensimmäiselle puoliskolle.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkaltaisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 12-15 miljoonaa euroa.

“Meille oli todella tärkeää, että johtotason suhteet Valmetin kanssa olivat erittäin hyvät. Valmetilla on vahva maine, ja luotamme siihen, että Valmetin teknologia auttaa meitä saavuttamaan korkeat laatutavoitteemme”, sanoo Sri Andalin toimitusjohtaja Mr. P. Subramaniam.

Intialainen kartonkisegmentti on melko hajanainen ja hyödyntää suurelta osin aasialaista tekniikkaa kartongin valmistuksessa. Sri Andalin tavoitteena on tuottaa korkealaatuista ulkopakkauskartonkia ja parantaa kilpailukykyään konkreettisin tehokkuusparannuksin.

“Valmet tarjosi sopivan ratkaisun Sri Andalin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä teknologisesti edistyneellä projektilla saamme jalansijaa Intian ulkopakkauskartonkisegmenttiin. Odotamme innolla tämän projektin onnistunutta käyttöönottoa, joka tulee muuttamaan ulkopakkauskartonkisegmentin suuntaa”, Valmetin Intian maajohtaja Varun Jain sanoo.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitukseen sisältyy kolme OptiFlo Foudrinier -perälaatikkoa hyvien profiilien ja hyvän formaation saavuttamiseksi, OptiPress Linear -puristinosa erinomaisten lopputuoteominaisuuksien, hyvän vedenpoiston ja ajettavuuden saavuttamiseksi sekä OptiSizer Film -liimapuristin konekiertoineen. Toimitukseen sisältyy myös startinaikaiset vara- ja kulutusosat, Valmet DNA -koneenohjausjärjestelmä, Valmet IQ -laadunmittausjärjestelmä sekä Valmetin suorituskykykeskusyhtey s .

Rullaimelta 4 800 mm leveällä koneella tuotetaan kierrätyskuitupohjaista lineria sekä kierrätyskuitupohjaista että uusiokuitupintaista aallotuskartonkia neliömassa-alueella 70-300 g/m2. Koneen suunnittelunopeus on 750 m/min ja vuosittainen tuotantokapasiteetti 200 000 tonnia.

Tietoja asiakkaasta Sri Andal Paper Mills

SRI Andal Paper Mills Private Limited on perustettu vuonna 1996. Vuonna 2011 rekisteröity Sri Andal Paper Mills Pvt. Ltd. on saavuttanut paikan Intian parhaiden toimittajien joukossa. Yritys sijaitsee Erodessa, Tamil Nadussa ja on yksi johtavista listattujen tuotteiden myyjistä. Sri Andal Paper Mills Pvt. Ltd. on yksi Trade India -yrityksen listaamista myyjistä, jotka tarjoavat todennetusti korkeaa laatua.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Varun Jain, Intian maajohtaja, Valmet, puh. +91 (96548) 13696

Jari Siitonen, myyntijohtaja, Kiina ja Tyynenmeren alue, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 40 765 7406

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.



Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.



Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.



Lue lisää www.valmet.fi , www.twitter.com/valmetglobal