March 24, 2020 05:15 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2020 klo 11.15



ROBIT OYJ LUOPUU TOISTAISEKSI TULOSOHJEISTUKSESTA



Robit Oyj luopuu toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista.Näissä olosuhteissa Robit Oyj luopuu toistaiseksi tulosohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.



Yhtiön aiempi ohjeistus

Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.



ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 40 062 2092

harri.sjöholm@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

