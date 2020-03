March 24, 2020 05:51 ET

La récente crise que nous traversons nous amène à repenser l’ensemble de nos organisations et à trouver un moyen efficace de continuer à travailler de manière sécurisée. Pour respecter les règles de confinement, le digital se positionne donc comme un allié stratégique pour l’ensemble des entreprises. Mais concrètement, quels dispositifs mettre en œuvre et comment procéder ? Tour d’horizon de quelques bonnes pratiques incontournables et rapides à déployer.

Continuer à travailler en totale sécurité

Sur ce point, utiliser un VPN nomade est une solution efficace. Rappelons tout d’abord qu’un VPN est une solution d’interconnexion sécurisée pour les entreprises qui font transiter leurs données uniquement sur le réseau privé. Les télétravailleurs peuvent également s’y connecter en toute sécurité. Il est alors possible de garantir la confidentialité des échanges entre le système d’information de l’entreprise et les travailleurs nomades.

Rester joignable de manière transparente

Sur ce point, l’usage des Softphones est une réponse pertinente. Concrètement, grâce à cette approche, les appels que reçoivent les collaborateurs sont automatiquement transférés vers leurs mobiles ou encore mieux leurs PC, ce qui permet de ne pas encombrer les réseaux gsm. Les collaborateurs restent donc joignables sans bouleversement et sur leur numéro professionnel habituel.

Opter pour les outils de travail collaboratif

Un autre levier consiste à s’appuyer sur les plateformes de travail collaboratives qui permettent de continuer à travailler à distance comme on le ferait de manière présentielle. Dans ce contexte, tout un arsenal de solutions intégrées dans une logique de communication unifiée existe : visioconférence, partage de documents, téléphonie, gestion de présence, chat, etc. Les télétravailleurs peuvent ainsi accéder à une expérience utilisateur unique leur permettant de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.

S’affranchir de la réception de fax papier

Nombre d’entreprises communiquent encore par fax pour mener à bien leurs opérations. Le confinement à domicile que nous vivons désormais risque donc d’impacter très fortement leur activité. En ce sens, le digital au travers de l’approche fax-to-mail permet de continuer à travailler normalement et de recevoir ses fax directement par mail.

À travers ces quelques éléments, nous pouvons donc voir que des solutions existent pour garantir une continuité de service. Bien sûr, ces denières peuvent être complétées (reconfiguration des serveurs vocaux interactifs, mise à jour des messages d’accueil, etc.). Quoi qu’il en soit, il nous appartient à toutes et tous de trouver des solutions durables qui nous permettront de limiter l’impact économique de la crise que nous traversons. Dans ce contexte, l’usage du digital se positionne incontestablement comme un véritable atout.

Par Nicolas JACQUEY, Directeur Général Adjoint chez Foliateam