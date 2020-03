Gyldendals bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2020 kl. 15.30 på selskabets adresse Klareboderne 3, 1001 København K.

For at minimere risikoen for smitte med COVID-19 og som følge af myndighedernes seneste anbefalinger og ændringerne til epidemiloven opfordres aktionærerne til ikke at møde personligt op i Klareboderne, men i stedet at brevstemme eller at give fuldmagt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vil kunne følges som livetransmitteret webcast på www.gyldendal.dk/generalforsamling2020.

Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag er vedhæftet.





Gyldendal A/S









