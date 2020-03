March 24, 2020 08:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 24.3.2020 KLO 14.00

PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöään koskevista lomautuksista. Toimenpiteiden taustalla on maailmanlaajuisen koronaviruksen aiheuttamat äkilliset heikennykset mediamarkkinoiden ja painoliiketoimintojen eri segmenttien kysyntään. Yt-neuvottelut koskevat konsernin koko henkilöstöä.

Yt-neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten säilyttäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen.

Neuvottelujen piirissä on noin 650 henkilöä. Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi enintään 90 päivän lomautuksilla työntekijää kohden. Lisäksi neuvotteluissa tarkastellaan mahdollisuutta hakea ratkaisuja muiden työaikaan liittyvien toimenpiteiden kautta. Sopeuttamistoimenpiteissä otetaan huomioon tehtävien kriittisyys toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Lomautettavien tarkka määrä ja lomautusten kesto ratkeavat neuvotteluissa.

Neuvottelut alkavat 30.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän viisi päivää.

Joensuussa 24. maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.