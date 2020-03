MONTRÉAL, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) fait le point sur sa situation corporative ainsi que sur ses activités d’exploration au Québec. Dans le contexte actuel de la crise de la COVID-19, la Direction de Midland a pris la décision de suspendre et de reporter à plus tard plusieurs de ses travaux de terrain qui devaient débuter en mars et avril pour des raisons de santé et de sécurité pour ses employés et ses contracteurs.



Pendant cette période, Midland conservera son excellente équipe d’exploration qui sera affectée principalement à des tâches de compilation, de modélisation 3D et de ciblage afin de générer les meilleures cibles d’exploration possibles. Suivant les directives gouvernementales, la Société a également implanté des mesures préventives de télétravail pour tous ses employés. Avec son excellente situation financière de plus de 13 millions $ en trésorerie, les mesures prises actuellement par Midland lui permettront d’être très bien positionnée pour une reprise agressive des activités de terrain lorsque la situation globale se sera améliorée.

Midland profite également de cette occasion pour donner une mise à jour des ses principaux projets phares au Québec qui sont situés principalement dans les régions de l’Abitibi, de la Baie James et de la Fosse du Labrador.

Projet Casault (Zone Vortex) et bande de Detour - Abitibi

Le projet Casault, détenu à 100% par Midland, est situé le long de la faille Sunday Lake à environ 40 kilomètres à l’est de la mine Detour Lake et à moins de 10 kilomètres à l’ouest du projet Fénélon/Tabasco/Area 51 détenu par Wallbridge Mining Company (« Wallbridge »). Midland a reporté à l’été prochain un programme de forage de 1 500 mètres qui ciblait la zone aurifère Vortex découverte à l’automne de 2017.

Depuis 2009, Midland a été l’une des sociétés d’exploration minière les plus agressives à s’être positionnée stratégiquement dans la bande de Detour Lake, réunissant ainsi un impressionnant portefeuille de sept (7) propriétés aurifères de grande qualité et qui totalisent aujourd’hui 1 458 claims (810 km2). Ces positions permettent ainsi de contrôler les structures majeures de Sunday Lake et de Lower Detour, ou de leurs failles subsidiaires, sur une distance totale combinée de plus de 85 kilomètres dans les extensions latérales de la mine Detour Lake* et des récentes découvertes aurifères de Zone 58 N*, Area 51-Fénélon* et Martinière-Bug Lake* (*svp se référer à la note à la fin de ce communiqué).

Projet Maritime-Cadillac - Abitibi

Le long de la faille Cadillac, un programme de forage de 1 650 mètres a été approuvé et est planifié pour débuter au cours du mois de juin sur la propriété Maritime-Cadillac. Ce programme testera l’extension de la Zone Dyke Est ainsi que le Contact Maritime dans la partie sud de la propriété dans un secteur peu exploré.

Projet Mythril – Baie James

Un important levé de polarisation provoquée (« PP ») a été amorcé en début janvier sur deux grilles de la propriété Mythril afin de couvrir de nouveaux indices et champs de blocs à Cu-Au-Ag-Mo découverts à l’été 2019 au nord-est de la zone Mythril. De plus, deux autres levés de PP ont été amorcés en février sur des cibles régionales au nord-est de la propriété Mythril où de nouvelles découvertes de Cu-Au-Ag-Mo avaient été faites à l’été 2019. Les résultats finaux et l’interprétation de ces levés sont attendus dans les prochaines semaines.

Parallèlement, une modélisation en 3D dans Leapfrog est en cours sur Mythril. Ce modèle inclut toutes les données géologiques et géophysiques (Mag-PP) obtenues lors des levés aéroportés, au sol et de la campagne de forage de 2019. L’objectif de ce modèle est de rassembler toutes les données dans une seule plateforme afin de trouver des vecteurs d’altération et de minéralisation.

Projet Willbob – Baie James

Au cours de l’automne 2019, Midland avait effectué une campagne de forage sur l’indice Ants découvert en surface par prospection à l’été 2018. Le sondage WB-19-33, qui a été foré le plus à l’ouest près de la surface sur la section 200E a rapporté un intervalle titrant 1,81 g/t Au sur 12,06 mètres entre 32,14 mètres et 44,20 mètres, incluant un intervalle titrant 2,99 g/t Au sur 4,56 mètres entre 32,14 mètres et 36,70 mètres. Cette intersection demeure complètement ouverte vers l’ouest et en profondeur. Une foreuse est toujours sur place et Midland évalue la possibilité de retourner forer cet indice l’été prochain.

* Mine Detour Lake (Détenue par Kirkland Lake Gold – Information provenant du site Web de Kirkland Lake Gold) : La mine à ciel ouvert Detour Lake contient des réserves minérales prouvées et probables de 12,64 millions d’onces d’or, consistant en 397,7 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au (Au 31 décembre 2019).

* Zone 58N (Détenue par Kirkland Lake Gold – Information provenant du site Web de Kirkland Lake Gold) : Ce gîte contient des ressources indiquées de 2,87 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (534,300 oz Au) et des ressources présumées de 0,97 millions de tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (136,100 oz Au).

* Fénélon (Détenu par Wallbridge Mining Company – Information provenant du site Web de Wallbridge) : Échantillonnage en vrac 2018-19 : 33 233 tonnes à 18,49 g/t Au.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées à ces mines et gîtes énumérées ci-haut peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les projets de Midland décrits dans ce communiqué.

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Gino Roger ing., Président et Chef de la direction chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

