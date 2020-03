København Ø, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for følgende afdeling under Kapitalforeningen Blue Stait Capital:

Afdeling ISIN Short Name Kapitalforeningen Blue Strait Capital, Blue Strait Capital KL DK0060868107 BLKBSCKL

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Compliance og Risikostyring Martin Fjordlund Smidt på telefon 77 30 90 65.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør