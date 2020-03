MONTRÉAL, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) annonce aujourd'hui qu’en appui aux récentes demandes des gouvernements du Québec et de l'Ontario visant à aider à ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19, elle suspendra toutes les activités non essentielles effectuées dans ses installations canadiennes à partir de ce soir, 23 h 59, jusqu'au 26 avril 2020 inclusivement. Les activités visées par cette suspension incluent les opérations de production aéronautique et ferroviaire de Bombardier au Québec et en Ontario.



Les employés touchés par cet arrêt seront mis en congé temporaire sans solde, tout comme les employés du siège social dont les fonctions sont moins cruciales à court terme. Au cours de cette période de congé, le chef de la direction ainsi que les membres de l’équipe de haute direction de Bombardier ne seront pas rémunérés. Ce sera le cas également du président du conseil et des membres du conseil d'administration de Bombardier, lesquels ont convenu de renoncer à leur rémunération d’administrateur pour le reste de l’année 2020.

De plus, Bombardier suspend ses prévisions financières pour l’année 2020, alors qu'elle évalue l'impact de l’interruption temporaire de ses opérations canadiennes ainsi que des autres mesures prises dans d’autres pays en réponse à la pandémie de COVID-19.

« Depuis l’éclosion du coronavirus, nous nous concentrons sur la santé et la sécurité de nos employés, le service à nos clients au mieux de nos capacités en ces temps difficiles et les mesures nécessaires pour protéger l’entreprise à long terme », a déclaré Pierre Beaudoin, président du conseil d'administration, Bombardier Inc. « En plus des mesures annoncées aujourd'hui, Bombardier réduit l’ensemble de ses dépenses discrétionnaires, continue de travailler à la clôture des transactions annoncées précédemment et prendra des mesures supplémentaires pour accroître ses liquidités. »



À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .



