ROUYN-NORANDA, Québec, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) nommée Chibougamau dans le texte, souhaite informer ses actionnaires que nous avons complété notre programme de forage comprenant quatre sondages dans le secteur de la zone de cuivre/or C-3 localisée sur notre propriété Mine Bateman Bay, détenue à 100% par Chibougamau, dans le canton Mckenzie, Québec, approximativement 8 km à l’est de la ville de Chibougamau. Le forage BJ-20-29 ci-dessous est le dernier forage ciblant la zone C-3 de cette campagne de forage.

Résultats du Forage BJ-20-29 (azimut 210 degrés, plongé au collet -72 degrés)

De (m) À (m) Longueur (m) Cuivre (%) Or (g/t) Argent (g/t) Cobalt (%) 433,62 434,50 0,88 5,04 13,34 27,6 0,033 434,50 436,00 1,50 2,37 0,74 9,7 0,020 436,00 437,00 1,00 0,93 0,64 3,8 0,012 437,00 437,89 0,89 1,96 0,66 9,1 0,013 433,62 – 437,89 4,27 2,50 3,30 11,9 0,019

Et

De (m) À (m) Longueur (m) Cuivre (%) Or (g/t) Argent (g/t) Cobalt (%) 440,83 441,91 1,08 2,49 2,85 11,4 0,019 441,91 443,00 1,09 5,53 16,15 31,3 0,058 443,00 444,27 1,27 2,87 22,05 20,8 0,053 440,83 – 444,27 3,44 3,59 14,15 21,2 0,044

En combinant ces deux zones, avec une zone à basses teneurs de 2,94 m les séparant, nous obtenons une composite de 2,40% Cu, 5,98 g/t Au, 13,0 g/t Ag et 0,024% Co sur une longueur carotte de 10,65m.

L’épaisseur vraie de la zone est estimée à 50% de la longueur carotte.

Le forage BJ-20-29 a recoupé la bordure nord nord-ouest de la zone de cuivre et or C-3 à une profondeur verticale de 400 mètres et approximativement à 75 mètres au nord nord-ouest du forage BJ-19-21 ayant retourné 3,06% Cu, 2,96 g/t Au, 13,04 g/t Ag and 0,023% Co sur une longueur carotte de 15,68 mètres y compris 4,01% Cu, 4,9 g/t Au, 16,17 g/t Ag et 0.029% Cu sur 4,38m et 4,20% Cu, 3,73 g/t Au, 18,63 g/t Ag et 0,031% Cu sur 5,90 m également sur deux zones rapprochées montrant des teneurs plus élevées (voir communiqué de presse daté le 7 août 2019).

Le dernier forage BJ-19-30 a testé une anomalie de polarisation provoquée localisée au nord et séparée de la zone C-3. Le forage a recoupé des sulfures disséminés à massifs avec des valeurs anomales mais sans intérêt économique.

Les résultats des deux premiers forages de la campagne ont été annoncés dans le communiqué de presse du 28 février 2020. Le forage BJ-19-27 a recoupé deux zones minéralisées ayant retourné les valeurs suivantes : une première zone retournant 2,49% Cu, 4,94 g/t Au, 11,1 g/t Ag and 0,014% Co sur une longueur carotte de 9,25 m et une deuxième zone retournant 4,14% Cu, 0,55 g/t Au, 16,2 g/t Ag and 0,017% Co sur une longueur carotte de 5,55 m.

Mines Indépendantes Chibougamau est heureuse des résultats de forage obtenus à ce jour sur la zone C-3 qui a été suivie jusqu’à une profondeur verticale approximative de 515 mètres. Nous sommes présentement à planifier la prochaine campagne de forage qui, si elle se concrétise, sera probablement effectuée à partir d’une barge sur le Lac aux Dorés.

Une section longitudinale orientée nord nord-ouest / sud sud-est présentant les point de percé des forages se trouve en pièce jointe dans ce communiqué et est également disponible sur le site internet de Mines indépendantes Chibougamau.

Analyses:

La carotte de dimension NQ a été mesurée, décrites et sciée en deux, et une moitié de chacun des échantillons a été livrée chez Laboratoire Experts localisé au 750-A rue Saguenay, Rouyn-Noranda, Québec pour fin d’analyses. Pour l’analyse des métaux précieux le laboratoire utilise des procédures normalisées de la pyroanalyse alors que les métaux de base sont traité par digestion aqua regia et tous deux avec une finition par spectrométrie d’absorption atomique.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., et Pierre Riopel, géo., Superviseur de projets en leur capacité de « personnes qualifiées » conformément au Règlement 43-101.

Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections des Sociétés. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la « clause de non-responsabilité » sur le site Web de la société.

