LAVAL, Québec, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite aux plus récentes mesures prises par le Gouvernement du Québec dans la lutte contre le COVID-19, Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) offre la possibilité à ses actionnaires de participer à l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société (l’ « Assemblée ») par vidéoconférence Zoom dont le lien est le suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/j/598469663 .



La Société vous confirme que, conformément à ses règlements administratifs, une seule personne détenant en personne ou par procuration au moins 20% des actions votantes de la Société sera présente à l’Assemblée. Le quorum requis sera donc respecté et l’Assemblée sera dûment constituée.

Il est déconseillé aux actionnaires de se rendre sur place à l’Assemblée afin de respecter les mesures prises par le Gouvernement du Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est un leader des technologies logicielles offrant des solutions marketing 3D aux photographes et autres clients de contenu visuel, principalement sur le marché immobilier (« Proptech »). Ses plateformes logicielles (« SaaS ») uniques (UI, Tourbuzz) offrent des solutions de contenu marketing immersif payable à l'utilisation et soutenues par l’intelligence artificielle (« AI ») afin de produire des environnements 3D de haute qualité et d’améliorer la productivité opérationnelle de ses clients. Sa technologie principale consiste en un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives de haute qualité, uniques et économiques aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements immersifs 3D. La Société revend également du matériel photographique complémentaire par le biais de sa filiale Immersolution.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.