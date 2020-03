ROUYN-NORANDA, Québec, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a fait l’acquisition de 100% des intérêts de la propriété Mine d’Or Lac Fortune, localisée approximativement 18 km à l’ouest de la ville de Rouyn-Noranda dans le canton de Beauchastel, Québec (32D03). Le prix d’achat correspond à 250 000 actions de Globex ainsi qu’une royauté de 2% sur les produits nets de fonderie (NSR), dont 1% peut être racheté en tout temps au coût de deux cent mille dollars.

La propriété comprend une ancienne mine d’or accessible sous terre par une combinaison de trois rampes et puits atteignant une profondeur maximale de 110 mètres. La minéralisation aurifère se présente sous forme d’or libre ou encore d’or associé avec la pyrite dans des veines de quartz à l’intérieur de basaltes altérés ou dans une épaisse zone de cisaillement carbonatée. Ce cisaillement est un subsidiaire de la Faille de Cadillac, située à proximité, qui traverse le quart sud de la propriété et est peu testé.

Un rapport intitulé “Rapport d’évaluation de la propriété du Lac Fortune, Canton de Beauchastel, Abitibi, Québec, présenté à Ressources minières Rouyn Inc.” par Boris S. Karpoff, ing. de Le Groupe conseil Coopers & Lybrand, daté le 14 novembre 1986 et modifié le 18 février 1987, présente une ressource probable de 224 425 tonnes métriques à une teneur de 5,38 g/t Au avec une teneur de coupure de 2,74 g/t Au. Les valeurs plus élevées que 34,28 g/t Au ont été coupées à 34,28 g/t Au. (Note: Le calcul de ressources a été effectué avant l’implantation de la directive NI 43-101 et n’a pas été vérifié par Globex, et de ce fait de devrait pas être pris pour acquis). Mr. Karpoff était un ingénieur minier possédant une vaste expérience. Il détenait un diplôme de l’Université Laval, Québec et était membre en règle de L’Ordre des ingénieurs du Québec, de « Professional Engineers of Ontario », de « American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers », de « Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México », etc. et pratiquait la profession d’ingénieur depuis 1953 dans les champs de l’ exploration, du développement et des mines. Le prix de l’or au moment de la sortie du rapport était d’approximativement $390,00 US/oz.

Globex est très heureuse de l’acquisition de cette ancienne mine d’or qui fait maintenant partie de notre imposante propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield. Globex débutera prochainement un levé magnétique aérien très détaillé de 2 000 km linéaire couvrant la totalité de la propriété Mine d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune incluant une portion sous-explorée de ± 6 km de la Faille de Cadillac. Le levé qui sera effectué avec des lignes espacées au 25 mètres permettra à Globex de mieux interpréter les unités géologiques et les éléments structuraux contrôlant la mise en place de la minéralisation aurifère sur la propriété.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction, pour Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.