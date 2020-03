MONTRÉAL, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphinat (TSXV: NPA)



Alphinat a le plaisir d’annoncer qu'un autre département fédéral d'un pays du G7 a sélectionné le logiciel SmartGuide® comme portail sécurisé. SmartGuide®1 aidera, grâce à l'application du portail sécurisé, à répondre aux besoins en subventions et contributions « S&C ». Alphinat aiderais ce département dans son but de « faire progresser l'égalité en matière de sexe, d'orientation sexuelle et d'identité ou d'expression de genre grâce à l'inclusion de personnes de tous genres, y compris les femmes, dans la vie économique, sociale et politique de ce pays » et servir de carrefour entre d'autres identités telles que l'ethnicité, l'âge, le niveau socio-économique, le handicap physique, émotionnel ou mental, etc.

Ce département a sélectionné SmartGuide® et les services professionnels d’Alphinat pour l'aider à fournir un libre-service et à effectuer une livraison rapide pour répondre à l’objectif de modernisation de son offre numérique. Cet investissement permet d’accélérer la transition de ce département vers un meilleur service offert aux citoyens et aux entreprises de ce pays, en services numériques sécurisés, intuitifs et faciles à utiliser, et réduire le besoin de processus en papier, en déplacement et en centres de services. Le projet du département utilise les puissants outils de développement de SmartGuide pour créer et déployer un service numérique sécurisé.

Ce 6ème achat de la licence SmartGuide de ce gouvernement depuis 9 derniers mois va tirer parti de SmartGuide pour « Dynamics 365 »2. Ce dernier vise à considérablement améliorer les méthodes existantes de création d'applications Web et mobiles, en maximisant le gain de temps et la facilité de programmation personnalisée, permettant ainsi une meilleure utilisation des applications et la modernisation de systèmes interopérables.

« Nous continuons à améliorer la technologie des portails pour permettre le renforcement de la sécurité pour répondre aux besoins immédiats » dit Denis Michaud Alphinat, chef de la solution et de la sécurité.

« Nous sommes particulièrement fiers que ce nouveau département ait adopté SmartGuide, ce qui va lui permettre désormais d’offrir une sécurité plus accrue de services numériques et de qualité supérieure, contribuant ainsi à faire progresser l'égalité parmi ses citoyens. »

« Nous apprécions particulièrement cette confirmation par un autre département de la rapidité de SmartGuide pour « Dynamic 365 » en tant que technologie innovante des portails du secteur public », ajoute Curtis Page, PDG d’Alphinat, « nous n’avons de cesse de répondre et de dépasser les attentes de la famille Alphinat par les clients, les parties prenantes et nos partenaires en ces temps difficiles ».

À propos d'Alphinat

Chez Alphinat, nous sommes motivés par la passion de faire du développement d'applications sécurisées « low-code » / sans code, une réalité pour tous et plus facile pour tout le monde. Nous permettons aux personnes ayant la vision et la connaissance des processus de créer d'excellentes applications finies que l'informatique peut déployer plus facilement dans leurs environnements sécurisés. Avec SmartGuide, nous fournissons un outil low-code facile à utiliser et des solutions dérivées telles que SmartGuide pour « Dynamics 365 », ciblé pour les S&C qui répondent aux besoins les plus critiques du client, permettant à tous les secteurs d'activité de tirer parti de leurs propres connaissances et expertise en matière de processus pour le libre-service.

SmartGuide vous propose de nouvelles façons de donner aux bonnes personnes les outils nécessaires pour réussir au bon moment dans le processus de développement d'applications. Dans le même temps, nous travaillon constamment à réduire le besoin de code pour simplifier le développement et la maintenance des applications.

Alors, que vous choisissiez de développer vos applications à l'aide de notre plate-forme SmartGuide® à code faible, de lancer votre projet à l'aide de l'une de nos applications prédéfinies ou dérivées, ou de nous engager, ou d’engager l'un de nos partenaires, à faire le travail à votre place, nous sommes ici pour vous aider à déployer des applications sécurisées en un temps record.

Alphinat offre un lieu de travail sûr et sécurisé et demeure un employeur offrant des chances égales favorisant une indépendance économique égale pour tous, sans distinction de sexe, de race, de religion ou d'orientation personnelle. Notre entreprise exige le respect et la compréhension de toutes nos décisions et s'efforce d'augmenter la représentation des statistiques de la société dans nos postes d'entrée, de direction et de direction.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

M. Curtis Page

Chef de la direction, Alphinat Inc.

(514) 398-9799 poste 225

1 SmartGuide est une marques déposée d’Alphinat Inc.

2 Dynamics 365 et D365 sont des marques mondiales de Microsoft Corporation