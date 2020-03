Resumé

Væsentlige begivenheder i 2019/20

Resultat før værdireguleringer og skat (EBVAT) af koncernens ejendomsportefølje udgør i 2019/20 DKK 20,8 mio. mod DKK 16,4 mio. året før.

Den direkte drift af ejendomsporteføljen har i 2019/20 genereret et afkast på 5,2 % i forhold til bogført værdi af ejendommene (2018/19: 4,8 %).

Amerika Plads, p-kælder, er i fjerde kvartal 2019/20 solgt til Jeudan A/S med en tilfredsstillende avance.



Årets resultat er påvirket af negative værdireguleringer, nedskrivninger og hensættelse på DKK 165 mio., idet udbruddet af COVID-19 vurderes at have betydelig negativ effekt på driften og værdien af koncernens shopping- og outletcentre og i øvrigt påvirke Agat Ejendomme negativt. I resultatet indgår endvidere samlede omstrukturerings- og afviklingsomkostninger på knap DKK 17 mio.

Omfanget af projekter i restaktiviteter er siden regnskabsårets begyndelse reduceret med DKK 157,7 mio., hvilket sammen med frigivelse af deponeringer fra kunder og salg af Amerika Plads, p-kælder, har frigjort betydelig likviditet til koncernen.

Resultatet før skat i 2019/20 udgør DKK -163,2 mio. mod DKK -148,6 mio. året før.

Resultat efter skat udgør DKK -191,9 mio. mod DKK -156,3 mio. i 2018/19.

Balancen udgør pr. 31. januar 2020 DKK 1.719,3 mio. mod DKK 2.038,2 mio. pr. 31. januar 2019. Koncernens egenkapital udgør DKK 558,0 mio. mod DKK 755,1 mio. pr. 31. januar 2019 og svarer til en soliditet på 32,5 %.

Agat Ejendomme gennemførte medio 2019 en væsentlig omkostningsreduktion og organisationstilpasning med henblik på at forbedre indtjeningsevnen. Reduktionen har en årlig effekt på min. DKK 16 mio. fra og med regnskabsåret 2020/21. Omkostningsniveauet forventes for regnskabsåret 2020/21 at udgøre knap DKK 40 mio., hvilket i forhold til regnskabsåret 2018/19 er en markant besparelse på minimum DKK 35 mio. Fremadrettet, efter de udenlandske aktiviteter er afviklet, forventes omkostningsbasen at udgøre i niveauet DKK 20-25 mio.

Et væsentligt strategisk element i den fortsatte optimering af driften af ejendomsporteføljen er at opnå en væsentligt billigere finansiering. Koncernens shoppingcenter Sillebroen Shopping i Frederikssund er finansieret med et fastforrentet lån på 5 %. Den nuværende finansiering på DKK 480 mio., som forfalder til indfrielse i efteråret 2020, er efter regnskabsårets udløb forlænget til 30. september 2023. Agat Ejendomme har forpligtet sig til betaling af afdrag på DKK 20,0 mio. i 2020 mod til gengæld at opnå en væsentlig nedsættelse af renten fra de hidtidige 5,0 %. For regnskabsåret 2020/21 udgør rentebesparelsen i niveauet DKK 10 mio. i forhold til hidtidigt niveau.

Forventninger til 2020/21 og andre udsagn om fremtiden

Baseret på den nuværende situation finder ledelsen det aktuelt meget vanskeligt at give pålidelige resultatforventninger for indeværende regnskabsår 2020/21, og ledelsen har således valgt at suspendere en udmelding herom. Det er ledelsens forhåbning, at der ved offentliggørelse af Q1-resultatet den 11. juni 2020 er så meget indsigt, at der vil kunne gives en opdatering på forventningerne for året.









