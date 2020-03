United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 24.3.2020 kello 16:00

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 paikka muuttuu

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2020 klo 13.00. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiön 9.3.2020 julkistamassa yhtiökokouskutsussa ilmoitettu varsinaisen yhtiökokouksen paikka (Klaus K:n Rake-sali) on suljettu. Yhtiön hallitus on siten päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen paikan muutoksesta. Uusi paikka on yhtiön pääkonttori Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

United Bankers suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti. Yhtiö suosittelee osakkeenomistajia harkitsemaan vakavasti kokouksesta poisjäämistä ja seuraamaan kokousta videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyden katselun edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti. Videoyhteyden kautta ei voi esittää kysymyksiä tai äänestää. Lisätietoja yhtiökokouksesta, valtakirjan antamisesta ja kokousjärjestelyistä on saatavilla osoitteessa United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous .

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi yhtiön on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtuuttamalla asiamiehen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä ja siellä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Kokouksessa ei ole tarjoiluja eikä jaeta materiaaleja.

Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita kokousjärjestelyissä.



United Bankers Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.