GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 24.3.2020 KLO 16.00



Gofore Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan



Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 210 000, joka vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 1 300 000 euroa. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 25.3.2020 ja lopetetaan viimeistään 30.6.2020. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.



Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 26.3.2019, valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 311 715 yhtiön oman osakkeen (noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän 5.3.2019 tilanteen mukaan) hankkimisesta.

Gofore Oyj:llä on yhteensä 14 012 802 osaketta. Gofore Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 174 omaa osaketta.

