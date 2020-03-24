阿爾伯塔省卡爾加里, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp. (「Resverlogix」或「公司」) (TSX:RVX)，欣然宣佈 2020 年 3 月 23 日的 bioRxiv 刊物 顯示 apabetalone 可抑制專業化蛋白質，或稱為溴結構域和末端外蛋白 (bromodomain and extraterminal domain, BET) 與 SARS-CoV-2 病毒蛋白產生相互作用，因此有潛力限制人類細胞中的病毒繁殖。



文章題為：「A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing (SARS-CoV-2-人類蛋白質-蛋白質相互作用圖揭示藥物標靶和潛在藥物再利用)」，由 Gordon 等人執筆，確定了 BRD2/4 是病毒蛋白 E 的結合伴侶。Apabetalone 被顯示可破壞這種互動。刊物中有一段文字闡述有關 Bromodomain 蛋白的以下內容：

SARS-CoV-2 包膜與溴結構域蛋白產生相互作用 令人驚訝的是，我們發現跨膜蛋白 E 結合到溴結構域的蛋白 BRD2 和 BRD4，並透過模仿組蛋白結構可潛在破壞 BRD-組蛋白的結合。BRD2 是溴結構域和末端外域家族蛋白 (BET) 的成員，其成員結合乙酰化的組蛋白，藉此調節基因轉錄。組蛋白 2A 的 N 端在蛋白質 E 的大約 15 個殘基的 α-螺旋上具有局部序列相似性，其中一些殘基在跨膜片段中 (Gordon et al., 2020，頁 7)。

Donald McCaffrey 主席兼行政總裁 Resverlogix 說：「這項新穎的研究無疑令人非常鼓舞，並且需要對 apabetalone 獨立進行額外測試，這種藥物是我們的試驗性第 3 期臨床候選藥物，涉及超過 4,000 個受試者的安全性數據。利用表觀遺傳調製可能是減慢 COVID-19 病毒傳播和減低病情嚴重性的有效工具，正如我們昨天宣佈，我們希望能盡快與在臨床前和臨床研究中測試 COVID-19 藥物的任何人合作。」

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Resverlogix 正在開發 apabetalone (RVX-208)，這是一種一流的小分子，是選擇性溴結構域和末端外 (BET) 的抑制劑。Apabetalone 在同類藥物中首先獲得美國 FDA 突破性療法稱號，其適應症是主要心血管疾病，可幫助促進高效的藥物開發計劃，包括計劃的臨床試驗和加速生產發展策略的計劃。

BET 抑制是一種表觀遺傳系統，可以調節引起疾病的基因。Apabetalone 是 BET 抑制劑，對 BET 蛋白中的第二溴結構域 (BD2) 具有選擇性。這種選擇性抑制 apabetalone 對 BD2 產生一系列特定的生物效應，對於患有高風險心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、用血液透析治療的終末期腎病、神經退行性疾病、法布瑞氏症、周邊動脈疾病和其他個別疾病的患者俱有潛在的重要益處，同時亦保持良好的安全性。

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