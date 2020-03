March 24, 2020 13:00 ET

March 24, 2020 13:00 ET

Incap Oyj 24.3.2020 klo 19:00

Stock exchange release

Insider information

Incap vähentää väliaikaisesti tuotantokapasiteettiaan Isossa-Britanniassa ja peruuttaa vuoden 2020 ohjeistuksen

Ison-Britannian hallituksen maanantaina 24. maaliskuuta julkaisemien COVID-19 -pandemian hillitsemiseen liittyvien tiukkojen ohjeiden vuoksi Incap vähentää väliaikaisesti Isossa-Britanniassa sijaitsevan Straffordshiren tehtaansa toimintaa ja keskittyy ainoastaan lääketieteellisten ja tieteellisten välineiden tuotantoon. Viruksen leviämisen vähentämiseksi Incapin muu paikallinen tuotantokapasiteetti suljetaan kolmeksi viikoksi 14. huhtikuuta 2020 asti.

Incap ilmoitti 23. maaliskuuta sulkevansa tuotantolaitoksensa Intian Tumkurissa, Karnatakassa maaliskuun 2020 loppuun asti. Intian hallituksen tänään julkaiseman koko maata koskevan ulkonaliikkumiskiellon vuoksi Karnatakan tehdas on suljettu 15. huhtikuuta asti.

COVID-19 -pandemiaan liittyvän nykyisen epävarmuuden seurauksena Incap peruuttaa nykyisen ohjeistuksensa vuodelle 2020. Yleinen epävarmuus talouskehityksestä on heikentänyt ennustettavuutta, ja tällä hetkellä on liian aikaista arvioida vaikutusta Incapin taloudelliseen tulokseen.

Incap julkaisi 26. helmikuuta tilinpäätöstiedotteella näkymät vuodelle 2020:

”Incap arvioi, että AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen konsernin liikevaihto vuonna 2020 on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on hieman parempi kuin vuonna 2019, sillä yritysostosta aiheutuu kertaluonteisia integraatio- ja järjestelykuluja (kuten hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja). Arviot perustuvat oletuksiin, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.”

Incap seuraa tilanteen kehittymistä eri markkinoilla ja toimii paikallisten hallitusten ja terveydensuojeluviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

"Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Toimimme määrätietoisesti heidän tukenaan näinä epätavallisina aikoina. Nykyisen tilanteen epävarmuudesta huolimatta, uskomme ja luottamuksemme Incapin pitkän aikavälin näkymiin pysyvät ennallaan", toteaa Otto Pukk, Incapin toimitusjohtaja.

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, Incap Oyj, puh. +372 508 0798

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.