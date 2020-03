Clichy, le 23 mars 2020

Forte croissance en 2019

ADA s’impose comme le leader français

de la location en libre-service

Le conseil d’administration de la société ADA, loueur de véhicules de courte durée à petits prix, réuni le 23 mars 2020, a arrêté les comptes de l’exercice 2019. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les rapports sont en cours d’élaboration.

ACTIVITÉ DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA (1)





en M€ 2019 2018 Var. % Chiffre d’affaires enseignes 112,5 100,1 +12,4% . Chiffre d’affaires VP 82,5 70,6 +16,9% . Chiffre d’affaires VU 30,0 29,5 +1,7%





Le chiffre d’affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre en 2019 une progression de 12,4% à 112,5M€. Le groupe compte désormais plus de 1.200 points de vente ouverts sur le territoire français.

L’enseigne ADA compte 399 points de vente à fin 2019 (contre 352 en 2018), répartis en 311 agences physiques et 88 stations de véhicules 100% en libre-service qui ont porté la croissance 2019 par l’ouverture de 54 nouvelles stations..

L’enseigne POINT LOC, destinée aux professionnels de l’automobile, poursuit sa forte croissance et compte 808 points de vente ouverts fin 2019 (contre 694 fin 2018). Elle s’affirme comme le leader de la mobilité dans les villes et territoires français de moins de 50 000 habitants.

FAITS MARQUANTS 2019

Après le lancement de son application et d’une offre de location en libre-service en 2018, ADA a consolidé en 2019 sa position sur ce marché en développement via l’augmentation de son parc de véhicules connectés et l’ouverture de 54 nouvelles stations de véhicules 100% libre-service, dans les gares, les aéroports et en centre ville. A fin 2019, plus de 2 500 véhicules sont disponibles en libre-service, répartis sur 88 stations.

COMPTES ANNUELS DU GROUPE ADA

Préalablement à l’arrêté des comptes 2018, le Conseil d’Administration du 18 mars 2019 a décidé, l’abandon des normes IFRS et le passage aux normes françaises pour l’établissement des comptes consolidés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision était motivée par la complexité croissante des normes IFRS, avec l’entrée en vigueur de la norme IFRS 15 en 2018, puis de la norme IFRS 16 en 2019, augmentant les divergences avec les normes françaises. En outre, l’activité du Groupe ADA se développe majoritairement en France.



Compte de résultat consolidé du groupe ADA – Normes françaises





(en M€) Année

2019 Année

2018 Variation Chiffre d’affaires 98,77 90,99 +6,5% Résultat opérationnel 4,86 1,25 +289% Résultat net part du Groupe 4,31 3,79 +13,7%



La structure financière du Groupe est solide. L’endettement financier est passé de 20,2M€ au 31 décembre 2018, en Normes françaises, à 22,9M€ au 31 décembre 2019, reflétant notamment la politique d’investissements. Les capitaux propres s’élèvent à 29,3 M€ à fin décembre 2019, après le versement des dividendes de 2,9 M€ au titre de l’exercice 2018, contre 27,9 M€ à fin décembre 2018 en Normes françaises.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2020

Pour 2020, les objectifs stratégiques sont les suivants :

Consolidation du maillage de stations de véhicules 100% libre-service dans les villes de France, ainsi qu’en gares et aéroports : objectif de plus de 100 points de vente ouverts en libre-service à fin 2020,

Développement du réseau POINT LOC avec un objectif de 900 points de vente ouverts à fin 2020.

Les conséquences des événements liés au Covid-19 sont à ce jour non déterminées et non chiffrables.

Annexes

1- Bilan consolidé du groupe ADA (milliers d’euros) – En normes françaises

Actif 31/12/2019 31/12/2018 Écarts d'acquisition nets note 4.1 627 693 Immobilisations incorporelles nettes note 4.2 14 649 14 583 Immobilisations corporelles nettes note 4.3 2 701 3 640 Immobilisations financières note 4.4 535 603 Actif immobilisé 18 512 19 519 Stocks et en-cours nets note 4.5 272 91 Avances et acomptes note 4.5 7 856 1 697 Créances clients nettes note 4.5 43 870 41 441 Autres créances d’exploitation note 4.5 5 140 3 733 Autres débiteurs note 4.5 17 185 15 893 Comptes de régularisation note 4.6 910 1 392 Disponibilités note 4.7 3 483 268 Actif circulant 78 717 64 515 Total actif 97 229 84 034 Passif 31/12/2019 31/12/2018 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 20 513 19 647 Résultat de l'exercice 4 307 3 790 Capitaux propres part du Groupe 29 262 27 879 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux note 4.8 29 262 27 879 Provisions pour risques et charges note 4.9 94 75 Emprunts et dettes financières note 4.10 22 891 20 267 Dettes fournisseurs note 4.11 17 650 14 457 Autres dettes note 4.11 23 776 18 396 Comptes de régularisation note 4.6 3 556 2 960 Dettes 67 873



56 080 Total passif 97 229 84 034

2- Variation des capitaux propres consolidés (milliers d’euros) – En normes françaises

Capital Primes et Réserves consolidées non distribuées Capitaux propres

part du Groupe Intérêts non contrôlant Total des capitaux propres Capitaux propres au 01/01/2018 4 442 19 649 24 091 0 24 091 Résultat 2018 3 790 3 790 3 790 Divers -2 -2 -2



Capitaux propres au 31/12/2018 4 442 23 437 27 879 0 27 879 Résultat 2019 4 307 4 307 4 307 Divers -1 -1 -1 Dividendes -2 923 -2 923 -2 923



Capitaux propres au 31/12/2019 4 442 24 820 29 262 0 29 262











