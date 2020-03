Styret i SpareBank 1 SMN foreslår å endre utdelingsgraden av fjorårets resultat fra 53,5 prosent til 41,2 prosent. Nytt utbytte foreslås til 5,00 kroner per egenkapitalbevis.

Styret i SpareBank 1 SMN følger utviklingen i krisen i norsk økonomi tett, og tar konsekvensene for vår region på alvor. Styret mener forslaget om endret utdelingsgrad reflekterer en god balanse mellom behov for stabilitet og forutsigbarhet for bankens eiere, og det samfunnsansvaret konsernet har overfor kunder og lokalsamfunn i Midt-Norge. Med dette forslaget øker en allerede sterk soliditet ytterligere, slik at SpareBank 1 SMN også denne gang kan ha is i magen og følge personkunder og bedrifter trygt gjennom krisen.

De økonomiske ringvirkningene av krisen kan bli omfattende. SpareBank1 SMN har kapital og likviditet som gjør at konsernet er solid og godt rustet til å møte disse utfordringene. Banken har egenkapital som ligger godt over myndighetskravene, og gir rom for å absorbere fremtidige tap. Denne robustheten gir banken mulighet til å iverksette umiddelbare tiltak for kunder som opplever problemer som følge av krisen. Blant annet åpner banken for utsettelser av avdrag og forskuttering av dagpenger. Konsernets solide posisjon gjør at banken evner å opprettholde normal utlånsaktivitet i et krevende marked.

Finanstilsynet har bedt alle norske banker gjøre en ny vurdering av overskuddsdisponering, sett i lys av den økonomiske krisen som har inntruffet. Styret har derfor revidert sitt opprinnelige forslag til disponering av fjorårets overskudd.

Den opprinnelige vurderingen ble gjort 5. februar, før konsekvensene av krisen for norsk økonomi hadde inntruffet. Det ble da foreslått et utbytte per egenkapitalbevis på 6,50 kroner, som tilsvarer en utdelingsgrad på 53,5 prosent av konsernets overskudd. Det ble avsatt 474 millioner kroner til samfunnsutbytte, fordelt på 200 millioner til utdeling og 274 millioner til Sparebankstiftelsen SMN.

Styret legger i en fornyet vurdering av utdelingsgrad vekt på at SpareBank 1 SMN skal være enda bedre rustet til å komme trygt gjennom en langvarig krise. Samtidig møter styret myndighetenes forventninger om redusert utbytte, og opprettholder bankens viktigste samfunnsoppdrag som er å sikre god tilgang på kapital til folk og bedrifter i regionen.

SpareBank 1 SMN skal også være en god investering for eierne, gjennom å skape best mulig resultater og følge en attraktiv og forsvarlig utbyttepolitikk. Styret mener derfor det er riktig å redusere utbetaling av utbytte til 5,00 kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 41,2 prosent, som tilsvarer en reduksjon på 23 prosent fra opprinnelig forslag.

Samfunnsutbyttet reduseres fra 474 millioner kroner til 364 millioner, i tråd med bankens utbyttepolitikk. Den reduserte utdelingsgraden på ca 300 millioner kroner styrker soliditeten med omtrent 0,3 prosentpoeng.

