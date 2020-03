OTTAWA, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) est là pour les entreprises canadiennes : elle bonifie ses services et son soutien au moment où la propagation du coronavirus (COVID-19) se fait sentir sur leurs activités.



Notre priorité absolue, en cette période de crise, est d’injecter des liquidités pour aider les entreprises à rester à flot. Voici ce que fait EDC pour aider les exportateurs canadiens :

À compter du 24 mars 2020, EDC accélérera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus cinq millions de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre institution financière.





EDC fournit aussi des informations à jour et pertinentes par ses conseils, ses outils et ses ressources, comme le Centre aide-export . En effet, par leur compte MonEDC , les entreprises canadiennes ont accès à des services et à de l’information gratuitement.

Quant à ses titulaires d’assurance crédit, EDC comprend les difficultés qu’ils traversent en ce moment et, par conséquent, dès maintenant, elle :

couvrira les pertes sur les biens expédiés même si l’acheteur ne les a pas acceptés, sous réserve des conditions;

annule la période d’attente de 60 jours pour les demandes d’indemnisation.

« EDC soutient les entreprises canadiennes quoi qu’il advienne. Nous avons un rôle essentiel à jouer aux côtés de l’Équipe Canada dans la crise économique actuelle. C’est la première annonce au sujet du soutien d’EDC aux entreprises canadiennes; d’autres suivront », a déclaré Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC.

Service à la clientèle et accès à l’information

Nouveau client d’EDC souhaitant en savoir plus : appelez au 1-800-229-0575 ou dites-nous comment nous pouvons vous aider ici . Client actuel d’EDC ayant besoin de fonds de roulement et de solutions financières : communiquez avec votre directeur de comptes. Client actuel ayant besoin d’aide avec les produits d’assurance ou les portails en ligne : appelez au 1‑866-716-7201 ou écrivez à support@edc.ca . Si vous vendez vos produits et services seulement au Canada, nos institutions financières partenaires du Programme de crédit aux entreprises (PCE) sont là pour vous. Nous vous conseillons de communiquer d’abord avec la Banque de développement du Canada. Cliquez ici .

