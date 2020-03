Résultats annuels 2019







Croissance du chiffre d'affaires à 816,9 M€ conforme aux objectifs Chiffre d’affaires de 816,9 M€ en progression de 3,5% Chiffre d’affaires taux de change constant de 805,6 M€ en progression de 2%

EBITDA de 111,5 M€ en progression sur base comparable

Forte amélioration du Free cashflow à 28,3 M€ et réduction de la dette nette à 280,5 M€ (hors IFRS16) grâce à une réduction significative des stocks

2020 : Poursuite de la stratégie de création de valeur initiée par le Groupe Croissance significative du segment Imagerie Interventionnelle Poursuite du plan d’économies Cost to Win Finalisation de la phase III de Gadopiclenol Poursuite des plans de réduction des stocks

Perspectives 2020 : incertitude liée aux mesures prises par les gouvernements pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 malgré un impact mineur observé sur l’activité de Guerbet à date





Villepinte, le 24 mars 2020 – Guerbet (FR0000032526), un leader mondial en imagerie médicale annonce ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2019.

Le Conseil d’Administration du 24 mars 2020 a arrêté les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d’audit sont terminées et le rapport des Commissaires aux Comptes est en cours d’émission.





Les deux pôles d’activité en progression

Le chiffre d’affaires publié de 816,9 M€ est en progression de 3,5% par rapport à 2018, incluant un effet de change favorable de 11,3 M€. Le chiffre d’affaires à taux de change constant (TCC(1)), s’élève à 805,6 M€ en progression de 2,0%. Hors impact de la baisse d’activité liée à un contrat de sous-traitance hérité des activités de CMDS, la croissance du chiffre d’affaires à TCC serait de 3,7% sur l’exercice 2019.

Les ventes de l’activité Imagerie Diagnostique sont en progression à 711,0 M€ à TCC (+3,0%) et 719,5 M€ à taux de change courant.

- Les ventes du pôle IRM(2), à période et périmètre comparables, s’élèvent à 271,4 M€ à TCC (275,0 M€ à taux de change courant) pour des ventes à 272,0 M€ en 2018. En 2019, l’activité a subi le retrait programmé du marché d’Optimark®. Hors Optimark®, les ventes IRM à TCC ressortent en progression de 1,6%.

- La progression des ventes du pôle CT / Cath Lab(2) est de 5,2% à 439,5 M€ à TCC grâce à une croissance à deux chiffres des ventes d’Optiray® sur la période (444,6 M€ à taux de change courant). Cette forte évolution conjuguée à la stabilité des ventes de Xenetix® illustrent la pénétration commerciale de Guerbet sur ce segment.

L’activité Imagerie Interventionnelle représente désormais un peu plus de 9% du chiffre d’affaires du Groupe. Elle affiche un chiffre d’affaires à TCC de 73,5 M€, en progression de 12,5% (75,5 M€ à taux de change courant).





Un exercice marqué principalement par des dépenses pour la croissance future

La norme IFRS16 relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Guerbet a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée qui ne prévoit pas de retraitement de l’exercice précédent. A titre de comparaison les chiffres de 2019 sont présentés après application IFRS16 puis avant application d’IFRS16 pour les rendre comparables à ceux de 2018.

En millions d’Euros



Comptes consolidés (normes IFRS) 2018



Publié



2019



Publié



(Avec IFRS 16) 2019



(Sans IFRS 16) Chiffre d’affaires 789,6 816,9 816,9 EBITDA(3) 110,6 111,5 101,8 % du chiffre d’affaires 14,0% 13,7% 12,5% Résultat Opérationnel 69,9 51,7 51,6 % du chiffre d’affaires 8,9% 6,3% 6,3% Résultat net 46,8 37,3 37,6 % du chiffre d’affaires 5,9% 4,6% 4,6% Endettement net 308,7 296,5 280,5

L’EBITDA publié s’élève à 111,5 M€ comprenant 9,7 M€ au titre de l’élimination des loyers du fait de la mise en œuvre d’IFRS16.

L’évolution de l’EBITDA doit être analysée au regard de plusieurs éléments particuliers intervenus en 2018 et en 2019 :

Pour rappel, l’EBITDA de 2018 incluait des gains exceptionnels liés à la revalorisation des stocks pour 12,8 M€, à la vente de nos activités de distribution en Argentine pour 5 M€ et une charge de 8 M€ concernant la destruction de stocks obsolètes.

L’EBITDA 2019 intègre : D’une part, pour près de 12 M€ de charges supplémentaires liées au passage à une distribution directe au Japon, au renforcement des ressources nécessaires au développement de l’activité Imagerie Interventionnelle et à la montée en puissance des coûts attachés à la phase III de Gadopiclenol. Le Groupe précise que les coûts de la phase III qui ont été supportés en 2019 s’élèvent ainsi à environ 7 M€. D’autre part, 9 M€ de charges exceptionnelles liées aux résolutions de litiges fournisseurs en particuliers avec Mallinckrodt, à l’indemnité à titre transactionnel à la suite du départ du directeur général et à l’incident du mois de novembre sur le site de Dublin. Les conséquences de cet incident devraient peser sur le niveau de stocks et donc des ventes d’Optiray ® au cours du 1 er semestre de l’exercice 2020.

Enfin, L’EBITDA a bénéficié d’un contrôle strict des coûts provenant de la mise en œuvre du plan Cost to Win permettant de dégager une économie évaluée à 8 M€. Ce plan consacré à la réduction des dépenses devrait délivrer tout son potentiel en 2021.

Au 31 décembre 2019, le Résultat opérationnel s’établit à 51,7 M€.

Le Résultat net s’élève à 37,3 M€ contre 46,8 M€ pour l’exercice 2018. Il intègre une évolution favorable du taux effectif d’impôt à 27,1%.





Structure financière saine et distribution de dividende de 0,70 € par action

À la suite de l’application de la norme IFRS16, le Groupe enregistre des actifs non courants en hausse intégrant les droits d’utilisation des actifs immobiliers loués pour un montant net de 16 M€ augmentant d’autant le montant des dettes financières.

Le Free cashflow 2019 est en augmentation significative, résultant en particulier des initiatives de réduction des stocks, et conduisant à une baisse de la dette nette d’environ 28 M€ sur l’exercice 2019 (hors effet IFRS16). La dette nette s’élève à 296,5 M€ incluant IFRS16 (280,5 M€ hors IFRS16).

Pour rappel, Guerbet a signé le 13 février 2019 un contrat de crédit de 500 M€ sur une période de cinq ans en refinancement de sa dette existante. A fin décembre 2019, le ratio dette nette / EBITDA s’établit à 2,75 (hors effet IFRS 16). Le Groupe dispose ainsi d’un bilan solide et de lignes de crédit bancaire suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité même dans un environnement offrant peu de visibilité.

Compte tenu de la qualité des résultats, mais dans un contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de COVID-19, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 29 mai 2020 le versement d’un dividende de 0,70 € par action.





Perspectives 2020

Les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 et leurs effets sur l’économie rendent l’exercice 2020 incertain, même si à date Guerbet n’a observé qu’un impact mineur sur son activité. La première priorité du Groupe reste la santé de ses employés. Dans ce cadre, Guerbet a mis en place des plans qui, tout en assurant la sécurité des salariés, permettent aujourd’hui la continuité des opérations et le maintien de toutes les activités critiques.

Guerbet concentre tous ses efforts sur la continuité de l’approvisionnement au marché de ses produits de spécialité dont certains sont identifiés comme médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tout en préservant, en priorité, la sécurité de ses collaborateurs. Si en Chine l’impact devrait être limité, les répercussions du COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement en Europe sont encore très incertaines et dépendent fortement de la durée des mesures de lutte contre la pandémie. Toutefois, les niveaux de stocks des matières premières critiques sont aujourd’hui suffisants pour assurer la production sur les semaines à venir. A date, tous les sites de production du Groupe dans le monde opèrent normalement et la totalité des centres logistiques continuent d’expédier les commandes à tous les clients où qu’ils soient.

Indépendamment de la situation du COVID-19, Guerbet anticipe que la croissance de son chiffre d’affaires bénéficiera de la bonne tenue :

de Lipiodol ® ;

; des consommables pour injection de produits de contraste ;

des solutions digitales et Services après-vente ;

et de l’accélération progressive des ventes des microcathéters d’Accurate.

A contrario, certaines sources d’incertitudes sont susceptibles de peser sur la croissance du chiffre d’affaires :

L’arrivée d’un générique aux Etats-Unis qui viendra ralentir la progression de Dotarem ® , même si cela sera en partie compensé par les opportunités de croissance de Dotarem ® en Europe et en Asie ;

, même si cela sera en partie compensé par les opportunités de croissance de Dotarem en Europe et en Asie ; L’entrée en vigueur en France de l’article 66 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2019 qui prévoit que le remboursement d’un assuré soit désormais exclusivement basé sur le prix du générique.

Au regard de l’incertitude liée à la lutte contre le COVID-19 et ses effets, Guerbet communiquera plus précisément sur ses perspectives 2020 à un stade ultérieur lorsque le Groupe disposera de plus de visibilité sur la durée et l’ampleur des mesures mises en œuvre, notamment en Europe.

([1]) A taux de change constant : les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l’effet de change. Celui-ci est défini comme la différence entre la valeur de l’indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l’indicateur de la période N-1.

(2) Pour rappel, les pôles IRM et CT / Cath Lab intègrent désormais les ventes des systèmes d’injection et consommables correspondants.

(3) EBITDA = Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions







A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 817 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com





Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.4 « Facteurs de risques » du Document de Référence du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-18-0387 le 25 avril 2018, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).





Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com





