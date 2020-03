Selskabsmeddelelse

ROCKWOOL koncernen suspenderer forventningerne til 2020 på grund af usikkerheder omkring Coronavirus

Salget og de økonomiske resultater år til dato har været lidt højere end sidste år, og er i tråd med forventningerne, men da Coronavirus-situationen ændrer sig fra dag til dag, er der i øjeblikket for meget usikkerhed og mangel på gennemsigtighed til at estimere de økonomiske konsekvenser for vores forretning, og som følge af dette suspenderer vi forventningerne for 2020.

Vores forventning er, at ustabiliteten på markedet vil fortsætte, og at forretningsbetingelserne samlet set forværres, efterhånden som Coronavirus-pandemien udfolder sig.

Vi vender tilbage med en opdateret forventning for 2020, så snart markedsbetingelserne er stabiliseret, og vi er i stand til reelt at vurdere virkningen af ​​Coronavirus på vores forretning.

ROCKWOOL koncernen er økonomisk robust med en soliditet på næsten 80 procent, er nettogældsfri og har langsigtede uudnyttede bindende kreditfaciliteter på mere end EUR 400 mio. Vi har truffet passende forholdsregler for at skabe et sikkert arbejdsmiljø og fortsætter med at tage vare på vores kollegers helbred og velvære, så vi kan fortsætte med at levere til vores kunder, under hensyn til de restriktioner, der er pålagt af respektive myndigheder, i de lande hvor vi opererer. ROCKWOOL organisationen er fundamentalt stærk og omstillingsparat og tilpasser sig omstændighederne, som disse forandrer sig. Vi har stor tiltro til den langsigtede efterspørgsel efter stenuld.

Vi fortsætter med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram og opretholder det nuværende forslag til udbytte på den kommende ordinære generalforsamling den 1. april 2020.

