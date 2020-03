LONGUEUIL, Québec, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de la crise du COVID-19, de son impact sur les activités de la Société et des ordonnances en matière de santé et sécurité émises par les gouvernements fédéral et québécois, Technologies D-BOX Inc. (TSX: DBO), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement immersif, annonce aujourd'hui qu'elle a procédé à la mise à pied temporaire d’une portion significative de ses effectifs. Tous les autres employés auront des heures de travail et rémunérations réduites pendant cette période critique, et effectueront leur travail conformément à ces ordonnances des gouvernements fédéral et québécois. La direction et le conseil d'administration ont choisi de réduire leur rémunération durant la pandémie.



Les mesures affectant les employés ont été extrêmement difficiles à prendre mais aideront à assurer la pérennité de la Société tout en la préparant à faire face au marché post-COVID-19. La Société continuera de servir ses clients pendant cette crise sans précédent.

« Les cinémas du monde entier ferment leurs portes et tous nos autres secteurs ont été touchés à des degrés divers. Nous prenons ces mesures afin de pouvoir maintenir nos opérations principales et traverser la crise. Nous serons là lorsque nos clients seront prêts à revivre l’expérience D-BOX. Dans l'intervalle, nous surveillerons de près la situation au quotidien et nous réévaluerons constamment les mesures qui ont été prises, » a déclaré M. Claude Mc Master, président et chef de la direction de la Société.

« Notre objectif principal est de protéger la santé et la sécurité de nos employés. Nous voulons profiter de cette occasion pour les remercier de leur dévouement et de leur travail acharné. Nous leur souhaitons bonne chance en cette période difficile. Nous sommes également en communication constante avec nos partenaires pour trouver des solutions car la force et la transparence de ces relations nous aideront à atténuer l'impact de cette crise et fourniront une base solide pour reprendre nos relations commerciales après la pandémie: nous restons connectés dans cet écosystème d'affaires, » a déclaré M. Sébastien Mailhot, chef de l’exploitation.

