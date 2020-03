MONTRÉAL, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») annonce la démission de M. A. Michel Lavigne du Conseil d’administration de la Banque. En conséquence, dix administrateurs devront être élus lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Banque, le 7 avril 2020.



M. Lavigne a été nommé au Conseil en mars 2013 et il était un membre clé du Comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. Après sept années de dévouement, M. Lavigne a décidé de démissionner pour des raisons personnelles.

« Au nom du Conseil d’administration, je souhaite remercier M. Lavigne de sa précieuse contribution pendant son mandat et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses projets », a déclaré Michael Mueller, président du Conseil.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :