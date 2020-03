OTTAWA, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») confirme le maintien de ses activités après l'inclusion du secteur du cannabis en tant que service prioritaire en Ontario et au Québec.



« Compte tenu de notre rôle dans l’approvisionnement en cannabis médical aux patients et dans la chaîne d'approvisionnement en cannabis pour adultes, nos opérations en Ontario et au Québec doivent être maintenues et notre entreprise est considérée comme faisant partie d’un service prioritaire », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « Nous nous efforçons de continuer à assurer un approvisionnement régulier en cannabis médical et en produits de consommation courante. Je suis extrêmement reconnaissant à nos employés pour leur dévouement ».

HEXO surveille et évalue attentivement l'évolution de la situation liée à COVID-19 et les répercussions potentielles sur ses activités, ses employés et ses clients. HEXO veille à protéger la santé et la sécurité de ses employés et à assurer que l’approvisionnement en cannabis à usage médical et adulte ne soit pas perturbé. Les installations de production et de fabrication restent ouvertes, et des mesures supplémentaires sont en place pour permettre à la Société de maintenir la capacité nécessaire pour le traitement des commandes. Ces mesures supplémentaires prévoient notamment : la restriction temporaire d’accès aux installations par les visiteurs ; la politique de télétravail et le soutien aux employés qui peuvent le faire ; l’exigence pour les employés qui ne se sentent pas bien ou qui ont voyagé de rester chez eux ; la tenue de toutes les réunions par le biais d'outils numériques ; le redéploiement des employés vers d'autres secteurs de l'entreprise pour soutenir les processus critiques ; un investissement important dans des mesures sanitaires supplémentaires ; une communication régulière avec les employés, avec des rappels et des instructions sur la pratique d'une bonne hygiène personnelle, y compris le lavage des mains ; et des mesures opérationnelles pour favoriser la distanciation sociale, telles que des horaires de pause décalées et des postes de travail espacés.

« Notre priorité est la sécurité et le bien-être de nos employés, et notre équipe d’intervention d’urgence se consacre à cette tâche », a ajouté M. St-Louis. « Nous sommes fiers de prendre des mesures décisives et appropriées pour protéger nos équipes, nos installations, et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients et de nos clients médicaux. »

À propos d’HEXO



HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@hexo.com

www.hexocorp.com