MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX: RSI) a fait le point aujourd’hui sur ses activités, à la lumière de l'évolution de la situation relative à COVID-19. D'abord et avant tout, la Société prend toutes les mesures possibles pour assurer la santé et le bien-être de ses employés dans toutes ses installations. Compte tenu de l'importance de la production ininterrompue des produits de Rogers Sugar pour assurer la continuité de la chaîne alimentaire, ses activités sont considérées comme essentielles et continuera de faire tout son possible pour maintenir la production.



« Suite à la décision de certains gouvernements provinciaux d'interrompre les services non essentiels jusqu'à nouvel ordre, nous avons estimé qu'il était important de clarifier la situation avec toutes les parties prenantes de Rogers Sugar. En tant qu'élément vital de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, nos produits du sucre et de l'érable sont considérés comme essentiels pour nos clients du commerce de détail et nos clients industriels. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer que leurs besoins en produits, et ceux de leurs clients, sont satisfaits. Il est clair que notre priorité est de protéger nos employés et nous avons par conséquent mis en place des politiques d'hygiène complètes et rigoureuses pour garantir leur santé et leur sécurité. Nous surveillons la situation au quotidien et nous apporterons les ajustements nécessaires », a déclaré John Holliday, président et chef de la direction de Lantic.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc. (« Lantic »), et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de The Maple Treat Corporation (« TMTC »), et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.

Énoncés prospectifs

Il se peut que le présent communiqué contienne des énoncés prospectifs concernant les activités de la Société ou le milieu dans lequel elle les exerce. Ces énoncés reflètent l’exploitation, les estimations, les prévisions et les projections de la Société, incluant ce qui concerne la continuité de ses activités nonobstant la pandémie de Covid-19. Ils ne garantissent en rien la performance future de la Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes difficiles à prévoir ou indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs importants pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et le contenu des énoncés prospectifs, incluant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la Corporation et ses opérations. Ces facteurs comprennent notamment ceux stipulés dans d’autres documents publics. De plus, les énoncés prospectifs s’appliquent à la date à laquelle ils sont faits. La Société ne s’engage ni ne s’oblige à mettre à jour ou à réviser des énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l’y oblige.

