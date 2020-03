Presentamos la HP Neverstop Laser con 7X más impresión en la caja6, la primero en su clase con recarga de tóner fácil, por menos de un centavo de dólar por página5



PALO ALTO, California, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. anunció hoy que ya está disponible la HP Neverstop Laser, el primer tanque de tóner en el mundo 1.

“Mientras las personas de negocios dan un giro para trabajar desde casa, necesitan tecnología fácil de usar y capacidad de impresión con menos interrupciones – HP Neverstop ofrece todo esto”, dice Tuan Tran, presidente de impresión de HP Inc. “Esto significa que podrán imprimir durante meses9, sin tener que recargar el tóner, al costo más bajo por página”.

Las principales funciones incluyen:

Obtenga más tóner en la caja ofreciendo hasta 7X más páginas que las impresoras láser en su clase 6

° Sin interrupciones 1 para reemplazar el cartucho con hasta 5.000 páginas de impresión incluidas antes de la primera recarga de tóner 6 .

° Obtenga impresión de calidad legendaria, confiabilidad y precisión hoy y siempre que haga su recarga.

° Los Kits de Recarga de Tóner HP cuestan menos, con hasta 2.5X más páginas, en comparación con los cartuchos HP en su clase 7 . Restaure los niveles de tóner rápidamente con hasta 2.500 páginas 7 – sin dejar suciedad y sin estrés 1 . Watch how .

° Escaneo e impresión móviles y fáciles, envío de fax seguro, pedido simplificado de Kit de Recarga de Tóner HP y organización de documentos Smart Tasks con la HP Smart App, lo que permite acceso móvil desde prácticamente cualquier lugar 8 .

° HP Neverstop Laser de baja emisión y tecnología de calidad de aire limpio es certificada Blue Angel y Energy Star 3.0.

° Fabricado con más de un 25 por ciento de plástico reciclado por peso, mientras el kit de recarga de tóner es fabricado con un 75 por ciento de plástico reciclado por peso.

° Hasta un 84 por ciento de disminución de huella ecológica durante su vida útil2, que las impresoras láser estándar debido al sistema de suministro de tóner continuo (CTSS)3 y contenido reciclado4.

Precios y disponibilidad

HP Neverstop Laser ya está disponible para compra en tiendas seleccionadas en todo el mundo. Para más información y precios visite, hp.com/neverstop .

Acerca de HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) crea tecnología que hace la vida más fácil para todas las personas, en todos los lugares. A través de nuestro portafolio de productos y servicios de sistemas personales, impresoras y sistemas de impresión 3D, creamos experiencias que asombran. Más información acerca de HP Inc. está disponible en, www.hp.com .



1 HP Neverstop: La primera impresora láser de tanque de tóner sin cartucho en el mundo ofrece una experiencia de recarga rápida y limpia : Recarga automática de tóner constante utilizando fuentes de tóner OEM de tambor de imagen en el local, en comparación con la mayoría de las impresoras láser monocromáticas OEM mundiales <$250 USD y multifunción con precio <$350 USD desde el 15 de noviembre de 2018. Investigación interna de HP y estudio Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 solicitado por la HP. Participación del mercado como lo reportado por IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, Versión 2018Q2. Para obtener detalles keypointintelligence.com/HPNeverstop

HP Neverstop: 84 por ciento de disminución de la huella ecológica durante su vida útil 2 que las impresoras láser estándar debido a su sistema de suministro de tóner continuo (CTSS) 3 y contenido reciclado 4

2 La huella ecológica incluye impresora y suministros: extracción y procesamiento de materia prima, manufactura y transporte de impresoras, así como uso de electricidad, tambor y kit de recarga y fin de uso. No incluye el uso de papel.

3 Economía equivalente a dióxido de carbono (CO2e) de las impresoras HP Neverstop con tecnología CTSS en comparación con las impresoras HP LaserJet Pro M15a y HP LaserJet Pro MFP M28a Printers, se basa en el ciclo de trabajo promedio de la impresión de 50.000 páginas. Los modelos de evaluación del ciclo de vida analizados por expertos encomendados por HP y conducidos por thinkstep. Resultados revisados por expertos internos de HP LCA. Análisis concluido el 27 de junio de 2019.

4 HP Neverstop es fabricada con más del 25 por ciento de plástico reciclado por peso de plástico.

5 Costo más bajo que el tóner original HP en su clase. Menos de un centavo por página: En comparación con la mayoría de los dispositivos de cartucho multifunción en su clase <$330 USD. Keypoint Intelligence - Estudio de investigación de Buyers Lab de febrero de 2020 encargado por HP, basado en una encuesta de investigación de especificaciones publicadas, precios, hojas de datos de fabricantes y distribuidores de impresoras al 2 de marzo de 2020. La participación del mercado, según lo reportado por IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q3. El costo total de propiedad basada en el precio de venta sugerido por el fabricante de la impresora, suministros in-box y suministros OEM de reemplazo de máxima capacidad para impresión de 234 páginas al mes durante cuatro años. Volumen de página mensual basado en estimados internos de HP. Para detalles consulte: keypointintelligence.com/HPNeverstopUS.

6 Obtenga más tóner en la caja ofreciendo hasta 7x más páginas que las impresoras láser en su clase : El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio basado en suministros OEM incluidos, ISO/IEC 19752 e impresión continua. Páginas impresas adicionales requieren recarga de tóner. Para detalles consulte, www.hp.com/go/learnaboutsupplies. En comparación con la mayoría de las impresoras láser monocromáticas en su clase y multifunción $250 a $300 & €260 a €300 vendidas en los mercados desarrollados. La investigación interna de HP basada en la encuesta de fabricantes de impresoras publicó el rendimiento en la caja con fecha 28 de septiembre de 2019. La participación del mercado según lo reportado por IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q2.

7 Los Kits de Recarga de Tóner HP cuestan mucho menos, con hasta 2.5X más páginas en comparación con los cartuchos HP en su clase: Basado en la comparación interna de HP del precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) equivalente en la región EMEA y el costo por página de las impresoras HP LaserJet Pro M15 y HP LaserJet Pro MFP M28 de la misma clase con cartuchos de tóner negro LaserJet originales con capacidad estándar HP 44A/48A a marzo de 2020. Para detalles consulte, www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

8 Impresión, escaneo y copia desde prácticamente cualquier lugar: Requiere la aplicación HP Smart para descarga. Para detalles sobre los requisitos para impresión local consulte, hp.com/go/mobileprinting. Ciertas funciones/software están disponibles sólo en inglés. Se requiere acceso a internet y se debe comprar por separado. Las capacidades de fax sólo para envío de fax únicamente, y pueden requerir compra adicional. Para más información, consulte hpsmart.com/mobile-fax.

9 Impresión durante meses in recarga : Basada en la investigación interna de HP de que el 90% del volumen promedio de impresión mensual (AMPV) de los clientes en EUA es menos de 386 páginas mensuales, equivalente a cerca de 10,2 meses por 5000 páginas.

