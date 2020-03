Présentation de l'imprimante HP Neverstop Laser avec 7 fois plus d'impression dans la boîte6 et rechargement facile du toner pour moins d'un cent par page, le premier du genre5



PALO ALTO, Californie, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale de HP Neverstop Laser, le premier réservoir de toner au monde1.

« Alors que les professionnels se mettent au télétravail chez eux, ils ont besoin d'une technologie facile à utiliser et d'impression avec moins d'interruptions. HP Neverstop offre les deux », a déclaré Tuan Tran, président, Impression, HP Inc. « Cela signifie des mois d'impression9 sans avoir à recharger le toner, à un moindre coût par page. »

Principales caractéristiques :

Plus de toner dans la boîte fournissant jusqu'à 7 fois plus de pages que les imprimantes laser de la même catégorie 6

° Aucune interruption pour remplacer la cartouche 1 avec jusqu'à 5 000 pages d'impression incluses avant votre premier rechargement de toner 6 .

Aucune interruption pour remplacer la cartouche avec jusqu'à 5 000 pages d'impression incluses avant votre premier rechargement de toner . Coût le plus faible pour le toner HP d'origine de sa catégorie 5 . Moins de 1 cent par page 5

° Qualité, fiabilité et précision légendaires immédiatement et à chaque rechargement.

Qualité, fiabilité et précision légendaires immédiatement et à chaque rechargement. Économisez à chaque fois que vous rechargez 7

° Les kits de rechargement de toner HP coûtent moins cher, avec jusqu'à 2,5 fois plus de pages par rapport aux cartouches HP de la même catégorie 7 . Restaurez rapidement les niveaux de toner avec jusqu'à 2 500 pages 7 – sans gâchis, sans stress 1 . Voyez comment.

Les kits de rechargement de toner HP coûtent moins cher, avec jusqu'à 2,5 fois plus de pages par rapport aux cartouches HP de la même catégorie . Restaurez rapidement les niveaux de toner avec jusqu'à 2 500 pages – sans gâchis, sans stress . Voyez comment. Connecté et mobile

° Numérisation et impression mobiles faciles, envoi de fax sécurisé, commande transparente du kit de rechargement du toner et organisation des documents Smart Tasks avec l'application HP Smart, qui permet un accès instantané depuis pratiquement n'importe où 8 .

° Numérisation et impression mobiles faciles, envoi de fax sécurisé, commande transparente du kit de rechargement du toner et organisation des documents Smart Tasks avec l'application HP Smart, qui permet un accès instantané depuis pratiquement n'importe où . Certifié économe en énergie et durable

° La technologie à air propre HP Neverstop Laser faible émission est certifiée Blue Angel et Energy Star 3.0.

° Fabriqué avec plus de 25 % en poids de plastique recyclé tandis que le kit de rechargement de toner est composé de 75 % en poids de plastique recyclé b.

° Empreinte environnementale jusqu'à 84 % plus faible au cours de sa vie2 que les imprimantes laser standard grâce au système continu d'alimentation en toner (CTSS)3 et au contenu recyclé4.

Prix et disponibilité

HP Neverstop Laser est disponible dans le monde entier auprès des revendeurs agréés. Vous pouvez découvrir les prix et de plus amples informations sur le site hp.com/neverstop.

À propos de HP Inc.

HP Inc. (NYSE : HPQ) crée une technologie qui améliore la vie de tous, partout. Grâce à notre portefeuille de produits et de services de systèmes personnels, d'imprimantes et de solutions d'impression 3D, nous concevons des expériences qui étonnent. De plus amples informations sur HP Inc. sont disponibles sur le site www.hp.com.



CONTACTS POUR LES MÉDIAS :



Jaclyn Montalvo, HP

Jaclyn.Montalvo@hp.com

http://press.ext.hp.com





©Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Rien de ce qui est mentionné dans le présent document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document.



1 HP Neverstop : première imprimante laser au monde avec réservoir de toner sans cartouche pour une recharge rapide et propre : auto-rechargement continu du toner à l'aide des fournitures de toner OEM à tambour d'imagerie en place par rapport à la majorité des imprimantes laser monochromes OEM à moins de 250 dollars US et des imprimantes multifonctions à moins de 350 dollars US au 15 novembre 2018. Recherche interne HP et étude Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 commandée par HP. Part de marché telle que rapportée par IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, édition du 2è trimestre 2018. Pour plus de détails, voir keypointintelligence.com/HPNeverstop

HP Neverstop : empreinte environnementale 84 % plus faible au cours de sa vie 2 que les imprimantes laser standard grâce à son système d'alimentation continue en toner (CTSS) 3 et à son contenu recyclé 4

2 L'empreinte environnementale comprend les imprimantes et les fournitures : extraction et traitement des matières premières, fabrication et transport des imprimantes ainsi que la consommation électrique, l'utilisation des tambours et des kits de rechargement et la fin de l'utilisation. N'inclut pas l'utilisation du papier.

3 Les économies d'équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) de HP Neverstop avec technologie CTSS par rapport aux imprimantes HP LaserJet Pro M15a et HP LaserJet Pro MFP M28a sont calculées sur la durée de vie moyenne d'impression de 50 000 pages. Modèles d'évaluation du cycle de vie évalués par des pairs, commandités par HP et menés par thinkstep. Résultats examinés par les experts internes en ACV de HP. Analyse terminée le 27 juin 2019.

4 HP Neverstop est fabriqué avec plus de 25 % en poids de plastique recyclé.

5 Coût le plus faible pour le toner HP d'origine de sa catégorie. Moins de 1 cent par page : par rapport à la majorité des cartouches multifonctions de la catégorie à moins de 330 dollars US. Étude Keypoint Intelligence - Buyers Lab de février 2020 commandée par HP, basée sur une enquête de recherche sur les spécifications publiées par les fabricants et revendeurs d'imprimantes, les prix et les fiches techniques au 02/03/2020. Part de marché telle que rapportée par IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 3è trimestre 2019. Coût total de possession basé sur le PVC de l'imprimante, les fournitures comprises et les fournitures OEM de rechange de la plus grande capacité pour imprimer 234 pages par mois pendant 4 ans. Volume mensuel de pages basé sur les estimations HP internes. Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur : keypointintelligence.com/HPNeverstopUS.

6 Obtenez plus de toner dans la boîte fournissant jusqu'à 7 fois plus de pages que les imprimantes laser de la même catégorie : le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne calculée en fonction des fournitures OEM incluses, de la norme ISO/IEC 19752 et de l'impression continue. Les pages imprimées supplémentaires nécessitent un rechargement de toner. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site : www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Comparé à la majorité des imprimantes laser et multifonctions monochromes des gammes de 250 à 300 dollars et de 260 à 300 euros vendues sur les marchés développés. Recherche interne HP basée sur une enquête menée auprès des fabricants d'imprimantes publiée sur le rendement par boîte au 28 septembre 2019. Part de marché telle que rapportée par IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2è trimestre 2019.

7 Les kits de rechargement de toner HP coûtent beaucoup moins cher, avec jusqu'à 2,5 fois plus de pages par rapport aux cartouches HP de la même catégorie : selon la comparaison HP interne du PVC / [PVC équivalent pour la région EMEA] et le coût par page des imprimantes HP LaserJet Pro M15 et HP LaserJet Pro MFP M28 avec la cartouche de toner LaserJet HP 44A / 48A noire d'origine, en mars 2020. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site : www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

8 Impression, numérisation et copie depuis pratiquement n'importe où : nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour plus d'informations sur les exigences d'impression locales, rendez-vous sur le site : hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités et logiciels sont disponibles en anglais uniquement. Un accès Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : hpsmart.com/mobile-fax.

9 Des mois d'impression sans rechargement : selon une étude interne de HP, l'AMPV (Volume d'impression mensuel moyen) de 90 % des clients américains est de moins de 486 pages par mois, ce qui équivaut à environ 10,2 mois pour 5 000 pages.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d7ff7f4-45e3-431c-9708-bf60515454ec



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce8cefac-8208-47a5-aa6a-441c7c5ba99d



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e927bd83-3e38-4d2b-ad57-a4af8d9d86b7