PALO ALTO, Califórnia, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. anunciou hoje a disponibilidade global do HP Neverstop Laser, o primeiro tanque de toner do mundo1.

“Com as pessoas passando a trabalhar de casa, surge a necessidade de uma tecnologia que seja fácil de usar e imprimir com menos interrupções. HP Neverstop oferece tudo isso”, disse Tuan Tran, Presidente, Printing, HP Inc. “Isso significa imprimir durante meses9, sem a necessidade de trocar o toner, com o menor custo por página”.

Principais recursos:

Obtenha mais toner na caixa com até 7X mais páginas do que lasers da classe 6

° Obtenha qualidade, confiabilidade e precisão lendária de impressão agora e sempre que for necessário recarregar.

° Os Kits de Recarga de Toner da HP são mais baratos, com até 2,5 vezes mais páginas em comparação com os cartuchos HP da classe 7 . Restaure rapidamente os níveis de toner com até 2.500 páginas 7 – sem sujeira, sem estresse 1 . Veja como.

° Digitalização e impressão móveis fáceis, envio seguro de fax, encomenda perfeita do Kit de Recarga de Toner e organização de documentos Smart Tasks com o HP Smart App, que permite acesso a partir de praticamente qualquer lugar 8 .

° HP Neverstop Laser de baixa emissão, tecnologia de qualidade de ar limpo é certificado Blue Angel e Energy Star 3.0.

° Fabricado com mais de 25 por cento de plástico reciclado por peso, enquanto o kit de recarga do toner é fabricado com 75 por cento de plástico reciclado por peso.

° Até 84 por cento de menos pegada ambiental ao longo da sua vida útil2 do que as impressoras a laser padrão devido ao sistema de fornecimento contínuo de toner (CTSS)3 e conteúdo reciclado4.

Preços e Disponibilidade

HP Neverstop Laser está disponível para compra de varejistas selecionados em todo o mundo. Para preços e mais informação, visite hp.com/neverstop.

Sobre a HP Inc.

A HP Inc. (NYSE: HPQ) cria tecnologia que torna a vida melhor para todos, em todos os lugares. Através do nosso portfólio de produtos e serviços de sistemas pessoais, impressoras e soluções de impressão 3D, criamos experiências que surpreendem. Para mais informação sobre a HP Inc., visite www.hp.com.



©Copyright 2020 HP Development Company, L.P. *As informações contidas neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio As únicas garantias de produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como garantia adicional. HP não é responsável por erros técnicos ou editoriais, ou omissões aqui contidas.

1 HP Neverstop: A primeira impressora a laser de tanque de toner sem cartucho do mundo oferece uma experiência de recarga rápida e limpa : Carregamento automático de toner constante usando fontes de toner OEM de tambor de imagem no local em comparação com a maioria das impressoras a laser monocromáticas OEM mundiais < US $ 250 e MFPs com preço <US $ 350 a partir de 15 de novembro de 2018. Pesquisa interna da HP e estudo Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 encomendado pela HP. Fatia do mercado informada pela IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, versão 2018Q2. Para obter detalhes, consulte keypointintelligence.com/HPNeverstop

HP Neverstop: 84 por cento de menos pegada ambiental ao longo da sua vida útil 2 do que as impressoras a laser padrão devido ao seu sistema de fornecimento contínuo de toner (CTSS) 3 e conteúdo reciclado 4

2 A pegada ambiental inclui impressora e suprimentos: extração e processamento de matéria-prima, fabricação e transporte de impressoras, bem como uso de eletricidade, tambor e kit de recarga e fim de uso. Não inclui o uso de papel.

3 Economia equivalente a 3 dióxido de carbono (CO2e) das impressoras HP Neverstop com tecnologia CTSS vs. Impressoras HP LaserJet Pro M15a e HP LaserJet Pro MFP, M28a baseia-se no uso médio ao longo da vida útil com impressão de 50.000 páginas. Modelos de avaliação do ciclo de vida revisados por pares encomendados pela HP e conduzidos pela thinkstep. Resultados revisados por especialistas internos da HP LCA. Análise concluída em 27 de junho de 2019.

4 HP Neverstop é fabricada com mais de 25 por cento de plástico reciclado por peso de plástico.

5 Custo mais baixo por Original HP Toner na classe. Menos de 1 centavo de dólar por página: Em comparação com a maioria dos dispositivos de cartucho MFPs da classe <US $ 330. Keypoint Intelligence - Estudo de pesquisa do Buyers Lab de fevereiro de 2020 encomendado pela HP, com base em pesquisa de especificações publicadas, preços e folhas de dados de fabricantes e revendedores de impressoras a partir de 03/02/2020. Fatia do mercado informada pela IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q3. Custo total de propriedade com base no MSRP da impressora, suprimentos in-box e suprimentos OEM de substituição de maior capacidade para imprimir 234 páginas por mês ao longo de 4 anos. Volume mensal de página com base em estimativas internas da HP. Para detalhes, visite: keypointintelligence.com/HPNeverstopUS.

6 Obtenha mais toner na caixa, com até 7x mais páginas do que lasers da classe : O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Média baseada em suprimentos OEM incluídos, ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Páginas impressas adicionais exigem recarga de toner. Para detalhes, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Comparado com a maioria das impressoras a laser monocromáticas da classe e MFPs $ 250 a $ 300 e € 260 a € 300 vendidos em mercados desenvolvidos. Pesquisa interna da HP com base na pesquisa de fabricantes de impressoras publicou o rendimento na caixa a partir de 28 de setembro de 2019. Fatia do mercado informada pela IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q2.

7 Os Kits de Recarga de Toner da HP custam muito menos, com até 2,5X mais páginas, em comparação com os cartuchos HP da classe: Com base na comparação interna HP de MSRP/[equivalente MRSP na região EMEA e custo por página de HP LaserJet Pro M15 e HP LaserJet Pro MFP M28 na classe com cartucho de toner laser original HP 44A/48A de preenchimento padrão, a partir de março de 2020. Para detalhes, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

8 Impressão, digitalização e cópia de praticamente qualquer lugar: Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre os requisitos de impressão locais, consulte hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos/software estão disponíveis apenas em inglês. O acesso à Internet é obrigatório e deve ser adquirido separadamente. Os recursos de fax são apenas para enviar um fax e podem exigir compra adicional. Para mais informação, visite hpsmart.com/mobile-fax.

9 Impressão por meses sem recarregar : Com base na pesquisa interna da HP, 90% dos clientes dos EUA AMPV (Volume Médio de Impressão Mensal) está abaixo de 486 páginas por mês, o que equivale a cerca de 10,2 meses para 5000 páginas.

