推出全球首款超7倍打印量6的HP Neverstop Laser，轻松加注碳粉，每页成本不到一分5



加利福尼亚帕罗奥图, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc.今日宣布全球供应世界第一款HP Neverstop Laser碳粉罐1。

“随着商业人士转向在家办公，他们需要易用且打印中断少的技术——而HP Neverstop二者兼备，”HP Inc.打印总裁Tuan Tran表示，“这意味着打印可持续数月9而无需补充碳粉，每页成本最低。”

主要特点：

内装碳粉更多，打印页数超过同类激光打印机的7倍 6

° 无墨盒更换中断 1 打印5,000页后才需加注碳粉 6 。

无墨盒更换中断 打印5,000页后才需加注碳粉 。 原装HP碳粉实现同类产品成本最低 5 。每页不到1分 5

° 不论是原装还是后续加注，每次都能保持优异的品质、可靠性和精准打印。

不论是原装还是后续加注，每次都能保持优异的品质、可靠性和精准打印。 节省每次加注时间 7

° HP碳粉加注套件的成本与同类HP墨盒 7 相比，每页成本降低达2.5倍。快速恢复碳粉量，打印多达2,500页 7 ——无脏乱，足数量 1 。立即观看。

HP碳粉加注套件的成本与同类HP墨盒 相比，每页成本降低达2.5倍。快速恢复碳粉量，打印多达2,500页 ——无脏乱，足数量 。立即观看。 有线和无线

°使用HP Smart应用，轻松无线扫描和打印、安全发送传真、无缝订购碳粉加注套件和智能任务文档组织，几乎可以从任何地方随时访问 8 。

°使用HP Smart应用，轻松无线扫描和打印、安全发送传真、无缝订购碳粉加注套件和智能任务文档组织，几乎可以从任何地方随时访问 。 通过节能和可持续性认证

° HP Neverstop Laser的低排放、空气洁净质量技术通过了Blue Angel和Energy Star 3.0认证。

°采用重量占比超过25%的回收塑料制成，碳粉加注套件采用重量占比75%的回收塑料制成。

°产品寿命周期内的环境足迹2比标准激光打印机降低84%，因为它采用连续碳粉供应系统（CTSS）3和回收内容物4。

价格和供应情况

HP Neverstop Laser现已在全球供应，可从选定的零售商购买。价格和其他信息请访问hp.com/neverstop。

关于HP Inc.

HP Inc.（NYSE: HPQ）创造出为每个人和每个地方的生活变得更好的技术。我们通过个人系统、打印机和3D打印解决方案的产品与服务组合，打造令人惊叹的体验。更多有关HP Inc.的信息请见www.hp.com。

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1 HP Neverstop：全球第一款无墨盒碳粉罐激光打印机提供快速及清洁的碳粉补充体验 ：与截至2018年11月15日全球大多数价格低于250美元的OEM单色激光打印机和价格低于350美元的多功能打印机（MFP）相比，使用固定成像OEM碳粉耗材实现了连续的碳粉自助加注。数据源于 HP 内部研究以及 HP 委托的 Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 调查。市场份额数据源于IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q2报告。有关详细信息请参阅 keypointintelligence.com/HPNeverstop

HP Neverstop：寿命周期内的环境足迹 2 比标准激光打印机减少84%，因为它采用连续碳粉供应系统（CTSS） 3 和回收内容物 4

2 环境足迹包括打印机和耗材：原材料提取和加工、打印机制造和运输以及电力、硒鼓和加注套件的使用与用后报废处理。不包括纸张使用。

3 按打印50,000页的平均寿命计算，使用CTSS技术的HP Neverstop与HP LaserJet Pro M15a和HP LaserJet Pro MFP M28a打印机相比，可减排二氧化碳当量 (CO2e)。同行评审寿命周期评估模型由HP委托thinkstep执行。结果经过HP内部LCA专家审核。分析于2019年6月27日完成。

4 HP Neverstop由重量占比25%的回收塑料制成。

5 原装HP碳粉成本为同类产品最低。每页不到1分： 相较于价格低于330美元的同类MFP墨盒设备。数据源于HP委托的Keypoint Intelligence - Buyers Lab February 2020调查研究，基于对打印机制造商和经销商于2020年3月2日之前公布的规格、价格和数据表进行的研究调查。市场份额源于IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019年第3季报告。总拥有成本按打印机MSRP、箱内耗材和最高容量替换OEM耗材4年每月打印234页计算。每月页数基于HP内部估计。有关详细信息请参阅：keypointintelligence.com/HPNeverstopUS。

6 内装更多碳粉，打印页数超过同类激光打印机的7倍 ：实际产量因打印内容和其他因素而存在显著差异。平均产量基于随附OEM耗材、ISO/IEC 19752标准和持续打印计算。额外打印页数需要加注碳粉。有关详细信息请参阅www.hp.com/go/learnaboutsupplies。相较于发达国家市场上出售的250美元到300美元和260欧元到300欧元的大多数同类单色激光打印机和MFP。HP内部研究基于截至2019年9月28日打印机制造商发布的开箱产量调查数据。市场份额源于IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019年第3季报告。

7 HP碳粉加注套件与同类HP墨盒相比，成本大幅降低，打印量达到2.5倍： 基于截至2020年3月的MSRP/[亚太地区MRSP同等产品]以及同类HP LaserJet Pro M15和配备标准补充HP 44A/48A黑色原装LaserJet碳粉盒的HP LaserJet Pro MFP M28HP的每页成本的内部比较。有关详细信息请参阅www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

8 基本上可从任何地方打印、扫描和复印： 需要下载HP Smart应用。有关本地打印要求的详细信息，请参阅hp.com/go/mobileprinting。某些功能/软件仅提供英文版本。需要连接互联网并须另行购买。传真功能仅限发送传真，可能需要另外购买。有关详细信息请参阅hpsmart.com/mobile-fax。

9 持续数月打印都无需加注碳粉 ：HP内部调查显示，90%的美国客户平均打印量（AMPV）低于每月486页，5000页相当于大约10.2个月的打印量。

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